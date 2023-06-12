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Çok konuşulacak iddia: Apple, 3.499 dolarlık Vision Pro'yu o ülkede yeniden adlandırmak zorunda kalabilir!

12.06.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple kısa bir süre önce 3.499 dolar fiyat etiketine sahip Vision Pro isimli karma gerçeklik başlığını tanıttı. Şimdi ise teknoloji devinin Çin'de Vision Pro'ya farklı bir isim vermek zorunda kalabileceği iddia edildi. Peki neden?

Çok konuşulacak iddia: Apple, 3.499 dolarlık Vision Pro'yu o ülkede yeniden adlandırmak zorunda kalabilir!

Apple WWDC 2023 etkinliğinde uzun süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğünü Vision Pro adıyla duyurdu. Şirket, bir nevi gerçek dünya ile sanal dünyayı harmanlayan Vision Pro'nun fiyatını ise 3.499 dolar olarak açıkladı.

"APPLE, VİSİON PRO'NUN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALABİLİR" İDDİASI

Ancak, Huawei ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı bir web sitesi olan Huawei Central ise teknoloji devinin Vision Pro'yu Çin'de başka bir şekilde yeniden adlandırmak zorunda kalabileceğini iddia etti. İşte aktarılanlar...

Web sitesinin haberindeki iddiasına göre; 16 Mayıs 2019'da Huawei, Çin'de "Vision Pro" ticari markasını başarıyla tescil ettirdi.

vision pro
(Fotoğraf Kaynağı: Huawei Central)

Haberde, 8 Kasım 2021'den 27 Kasım 2031'e kadar olan dönem için ticari markayı kullanma hakkına Huawei'nin sahip olduğu öne sürüldü.

Ayrıca, bu markanın LCD TV'ler ve başa takılan sanal gerçeklik cihazları gibi çeşitli mal ve hizmetleri kapsayan Uluslararası Sınıflandırma 9 kapsamına girdiği de ileri sürülen bilgiler arasında.

Tüm bunlardan yola çıkarak, Apple'ın Çin'de Vision Pro'ya farklı bir isim vermek zorunda kalabileceği iddia edildi.

Söz konusu web sitesi, ticari marka ihlali nedeniyle Apple'ın özellikle Çin'de ürünü yeniden adlandırmak zorunda kalma olasılığının yüksek olduğunu, ancak bu senaryonun küresel piyasalar için geçerli olmayabileceğini öne sürdü.

'VİSİON'LU ÜRÜNLERİ VAR

Öte yandan, Huawei'nin Vision Pro ticari markasının Apple ile hiçbir ilgisinin olmadığı da söyleniyor. Çinli teknoloji şirketi Huawei, "Vision" ürün serilerine (Vision akıllı gözlük gibi) sahip. Bu ürünler, Apple Vision Pro'dan duyurulmadan çok önce piyasaya sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Apple

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