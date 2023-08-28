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Çok konuşulacak teklif! 'Yerel seçimler erkene alınmalı'

28.08.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yerel seçimler için gün sayarken, çok konuşulacak bir çağrı geldi. Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için hükümete ‘Yerel seçimler erkene alınmalı’ teklifinde bulundu. Yılmaz, “ Yeni Türkiye Partisi olarak Mart 2024 Yerel seçimlerinin öne alınması ve 3 ay içinde hızlıca tamamlanmasını teklif ediyoruz. Bu seçimlerin erkene alınması hükümetin de lehine olacağı, aynı zamanda milletin de lehine olacağı açıktır” dedi.

Çok konuşulacak teklif! 'Yerel seçimler erkene alınmalı'

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi hükümete ‘Yerel Seçimler erkene alınmalı’ teklifinde bulunan YTP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “ Türkiye’de gerek ekonomik hayatın zorluğu gerekse dış tehdit ve savaş ihtimali giderek artmaktadır. Bu durumda memleketin 7 ay boyunca sadece basit bir belediye seçimi ile zaman harcaması var olan sorunların ihmali anlamına gelecektir. Türkiye olarak bu ihmale düşmek son derece yanlış olacaktır. Bu nedenle Yeni Türkiye Partisi olarak Mart 2024 Yerel seçimlerinin öne alınması ve 3 ay içinde hızlıca tamamlanmasını teklif ediyoruz. Bu seçimlerin erkene alınması hükümetin de lehine olacağı aynı zaman da milletin de lehine olacağı açıktır” dedi.

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'EKONOMİYE ODAKLANALIM'

Belirsizliğin piyasaları etkilediğini kaydeden Yılmaz, “ Ülkede seçime bağlı belirsizlik piyasaları olumsuz etkiliyor. Yatırım yapılmasını engelliyor daha da önemlisi hükümet konsantrasyonunu bozuyor. Bu da yönetim de ihmale yol açacaktır. Gelin bu seçimleri öne alın ve ülkenin gündeminden indirin. Bir an önce bölge de var olan sıcak gelişmelere ve ekonomiye odaklanalım” çağrısında bulundu.

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'SEÇİMLER KASIM 2023'TE YAPILSIN'

YTP olarak seçimleri 2024 Mart yerine Kasım 2023 tarihine alınmasını öneren YTP Lideri Yılmaz, “ Hükümetin bu öneriyi dikkate almasını bekliyoruz. Bu bir genel seçim değil. Nihayetin de bir yerel seçim. Öne alınmasında siyaseten bir sorun yok. Ama öne alınması halinde getirisi çok bir adım olacağı da açıktır” ifadesini kullandı.

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'SINIR GÜVENLİĞİ BİR NUMARALI TEHDİT'

Sınırlardan her türlü insanın ülkemize girdiğini aktaran Yılmaz, “ Sınırlarımızdan her türlü insan ülkemize girmektedir. Kontrolsüz bir süreç var. Bunun yanı sıra kuşatılma ve büyük bir savaş tehdidi var. Biz millet olarak dış güçlerin ne yapacağını bilmiyoruz. Olası bir dış saldırı durumunda içimize kontrolsüz giren bu insanlar birer ölüm makinesine dönüşebilir? Bunun garantisi yok. Böyle bir durumda son derece büyük bir kaosla yüzleşip çok sayıda masum insanımızı kaybedebiliriz. Bu son derece büyük bir ihmal olabilir. Ve büyük bir vebal de olabilir. Yeni Türkiye Partisi olarak hükümetin sınır güvenliğini sağlamasını yüce milletimiz adına ayrıca talep ediyoruz” dedi.

İHA

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