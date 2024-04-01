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  4. Çok partili sisteme geçişin ardından Cumhuriyet tarihinde bir ilk! CHP ilk kez o ilde birinci oldu

Çok partili sisteme geçişin ardından Cumhuriyet tarihinde bir ilk! CHP ilk kez o ilde birinci oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.04.2024 01:35
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31 Mart seçim gecesi sona erdi. Birçok ilde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. En dikkat çeken sonuçlardan biri de Manisa'da yaşandı. CHP lideri Özgür Özel'in ilinde çok partili sisteme geçişten sonra CHP ilk kez birinci parti çıktı. Öte yandan CHP’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay seçimi kazanarak, Manisa tarihinin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Çok partili sisteme geçişin ardından Cumhuriyet tarihinde bir ilk! CHP ilk kez o ilde birinci oldu

Çok partili sisteme geçildikten sonra Manisa’da ilk defa resmi olmayan sonuçlara göre CHP birinci parti oldu. Özgür Özel’in memleketi Manisa’da CHP tarihinde ilk kez seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 15 belediyede CHP adayları önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise sadece 1 ilçede önde yer alıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Manisa’da CHP’nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay yarışı önde tamamlarken, Manisa tarihinin de ilk kadın belediye başkanı oldu.

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MANİSA'DA SON DURUM

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi CHP’li adaylardan Manisa Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek, Yunusemre'de Semih Balaban, Şehzadeler'de Gülşah Durbay, Akhisar'da Besim Dutlulu, Turgutlu'da Çetin Akın, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli'de Mazlum Nurlu, Gördes'te İbrahim Büke, Ahmetli'de Fuat Mintaş, Kırkağaç'ta Üstün Dönmez, Köprübaşı'nda Fatih Taşlı, Kula'da Hikmet Dönmez, Sarıgöl'de Tahsin Akdeniz, Soma'da Sercan Okur, Gölmarmara'da Cem Aykan, AK Partili adaylardan ise Saruhanlı'da Ekrem Cıllı ve Demirci'de Erkan Kara, MHP’li adaylardan ise Selendi'de Nurullah Savaş belediye başkanı oldu.

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CHP'LİLER KENT MEYDANINI DOLDURDU

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte Manisa kent merkezinde CHP’liler araç konvoylarıyla kutlamalara başladı.

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ZAFER KONUŞMALARI YAPILDI

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanan CHP adayı Ferdi Zeyrek, merkez ilçe belediyesi Şehzadeler'de Gülşah Durbay, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte zafer konuşması yaptı.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN SELAMINI İLETTİ

Meydanı dolduran vatandaşlar marşlar ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, yaptıkları konuşmalarda Manisa'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını belirterek, kolları sıvadıklarının altını çizdi. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de konuşmasında meydandaki vatandaşlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını iletti.

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CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday Ferdi Zeyrek, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "74 yıl sonra bir tarih yazdık. Manisa kazandı" yorumunu yaparak teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa CHP
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