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Çok satanlarda bir numara! Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'nin fiyatı düştü
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  4. Çok satanlarda bir numara! Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'nin fiyatı düştü

Çok satanlarda bir numara! Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'nin fiyatı düştü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
31.12.2024 16:27
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Evcil hayvan sahipleri buraya! Yılın son gününde, kedinize harika bir hediye vermeye ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise tam da olmanız gereken yerdesiniz. Kedinizin tuvalet ihtiyacını hijyenik bir şekilde çözecek, sizi günün her saatinde kedi pedi ve kumu temizlemekten kurtaracak Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'nde kaçırılmayacak bir indirim başladı. Bugüne özel fırsatla ilgili detaylar aşağıda...

Sevimli dostlarımıza en iyi şekilde bakmak, onların mutluluğu ve sağlığı için oldukça önemli. Ancak, kedilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak bazen can sıkıcı bir iş haline gelebiliyor. Kedi sahibi olmak, tatlı anlar sağlarken temizlik ve hijyen konusunda zorluklar da getiriyor. İşte bu noktada Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti devreye giriyor. Artık kedinizin tuvaletini temizlemek için fazla zaman harcamaya gerek kalmayacak. Gelişmiş otomatik temizleme özelliği ve koku kontrol sistemiyle öne çıkan bu akıllı cihaz, hem size hem de kedinize mükemmel bir çözüm sunuyor. Bugüne özel indirimde olan çok satan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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Elekli kum paspası hediyeli: Haustier CB001 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Adsız tasarım - 2024-12-31T155945.850

Kedilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bu akıllı otomatik tuvalet, hem sahibine hem de kediye kolaylık sağlamak amacıyla birçok özellik sunuyor:

Otomatik Temizlik: Entegre sensörleri ve motoru sayesinde dışkıyı ve kumun kirli kısmını otomatik olarak temizler. Kedi tuvaletini her kullanımdan sonra elle temizlemek zorunda kalmadan, temizlik işlemini otomatik hale getirir.

Filtrasyon Sistemi: Koku kontrolü için filtre sistemi bulunur, böylece kötü kokuların yayılması önler.

Zaman ve İş Gücü Tasarrufu: Zamanınızı ve enerjinizi önemli ölçüde tasarruf etmenize yardımcı olur. Kedinizin tuvaletini günlük temizleme ihtiyacını azaltarak işlerinizi kolaylaştırır.

Teknoloji Entegrasyonu: Uzaktan izleme veya durum bildirimleri gibi akıllı telefon uygulamalarıyla entegrasyon mevcut.

Ürünü İncele

Bu içerik 31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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