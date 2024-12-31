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Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar
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Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.12.2024 16:57
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Yürüyüş, koşu ya da tüm gün ayakta durmak gibi çeşitli aktivitelerde doğru ayakkabı seçimi, performansınızı ve rahatlığınızı doğrudan etkiler. İyi haber; konforuyla öne çıkan, hem tarz hem de çok satan spor ayakkabılarda indirim başladı. Sizin için indirimdeki modelleri seçtik, işte detaylar...

Konforlu bir ayakkabıyla dağları tepeleri aşabilir, gün boyu hareket halinde olsanız bile yorgunluk hissetmezsiniz. Eğer siz de böyle bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. İster yürüyüşte ister antrenmanda kısacası günün her anında, her nerede olursanız olun rahat adımlar atmanızı sağlayacak konforuyla nam salmış şahane ayakkabılardan sizin için bir seçki hazırladık. Seçkimizde yer verdiğimiz ayakkabıların rahat olmalarının yanında bir ortak özelliği daha var! Hepsi bugüne özel indirimde, yarı fiyatına kadar düşen modelleri incelemeye ve rahatlığa adım atmaya ne dersiniz?

1. Sezonun favori modellerinden: PumaCourt Classic Vulc FS-Puma Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-12-30T161059.253

Kullananlar ne diyor?

  • "Ayakkabı hoşumuza gitti, yalnızca biraz dar olduğu için yarım numara büyüğünü sipariş etmek üzere iade ettim."

  • "Görsellere göre çok daha kaliteli bir ayakkabı. Numarası tam oldu ve aşırı rahat Amazon'a teşekkürler. Uygun fiyata geldi ve orijinal ürün."
Ürünü İncele

2. Çok satanlarda bir numara: Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-12-30T153826.238

Kullananlar ne diyor?

  • "Rahat kullanışlı kaliteli ve sağlam."

  • "10 numara ayakkabı altı çok rahat tavsiye ediyorum. Düşünmeden alın."
Ürünü İncele

3. Rahatlığına hayran kalacağınız o ayakkabı burada: Under Armour UA Lockdown 6 Basketbol Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-12-30T154411.479

Kullananlar ne diyor?

  • "Birçok basketbol ayakkabısı da öyle zaten ama bu karasal iklimde falan bayağı sonbahar hatta kar yağana kadar bile gider, sıcak tutuyor."

  • "Fiyat olarak diğerlerinden çok uygun ve kullanışlı ve rahat bir ayakkabı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

4. Renkli modellerden hoşlananlar bakmadan geçmeyin: HEAD Revolt Evo 2.0 Clay Men Blbl Tenis Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-12-30T161804.259

Kullananlar ne diyor?

  • "Arkadaşımda görüp ilk kez denediğim bir markaydı, çok memnun kaldım bu modelden de. Rahat."

  • "Tavsiye ederim, çok rahat ama bir beden büyük aldım ben."
Ürünü İncele

5. Hem rahat hem tarz: Puma Park Lifestyle Basketbol Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-12-30T161224.497

Kullananlar ne diyor?

  • "Kalıbı hakkındaki yorumlar doğru, birkaç beden büyük alınabilir. Çok şık her şeyin altına giyilebilir."

  • "Ayakkabı günlük kısa süreli için çok şık ama uzun süreli giyimde esnemedigi için rahatsız ediyor biraz tam bedeni alınmalı."
Ürünü İncele

6. Hafif, rahat, havalı: New Balance WS109ICR Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-12-30T162032.267

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat ve hafif bir ayakkabı. Normalde giydiğim numaradan bir numara büyük aldım, ilk başta sıkıyor fakat ikinci giyimden sonra ayağa tamamen alışıyor."

  • "Arkadaşlar ben de diğer satın alanlar gibi ayakkabıda etiket olmayınca satısı Amazon olmasına rağmen şüphelendim. New Balance Türkiye’ye mail attım, cevapları şu: Merhaba, Amazon bayii listemizde görüntülenmektedir. Eğer satıcınız Amazon ise ürün orijinaldir. Saygılarımızla, New Balance Müşteri İlişkileri. O yüzden almak isteyen de rahatça alabilir. Ben 39 giyiyorum 40 vardı onu aldım iyi ki de öyle yapmışım kalıbı biraz küçük çünkü. Rengi modeli hoş, özellikle kotlarla güzel olacak. Teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

7. Yüksek kalite, ultra performans: Under Armour UA Charged Commit TR 4 Antrenman Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-12-30T160824.554

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok hızlı geldi, Under Armour kalitesi. Rahat, şık, orijinal. Bu fiyata çok başarılı."

  • "Under Armour kalitesini tartışmaya gerek yok. Salon sporu için ideal ve rahat bir ayakkabı. Tam numaranızı alın."
Ürünü İncele

8. Ayağınızda yokmuşcasına hafif: New Balance M411BK2 Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-12-30T162326.702

Kullananlar ne diyor?

  • "Babama doğum günü hediyesi olarak aldım. Kendisi çok memnun, yürümeyi ve gezmeyi çok sevdiği için hafif ve kullanışı kolay bir ayakkabı tercih etmek istedim. New Balance’da buna uygun bir marka çünkü kendim de kullanıyorum. Oldukça hafif ve ayakta yokmuş gibi. Tavsiye ederim. Fiyat olarak da performans olarak da yeterli."

  • "Bayağı hafif, güzel duruyor. Fiyatına göre iyi ancak normal New Balance kalitesi yok gibi, bu fiyata alınabilir."
Ürünü İncele

9. Tarz olmak isteyenlerin favorisi: Puma Turino II Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-12-30T161455.363

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat ve kibar."

  • "Tasarım, uyum açısından harika. Çok memnunum."
Ürünü İncele

10. Outdoor severlerin favorisi: Adidas Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-12-30T161550.599

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat ve hafif. Bot ağırlığı yok."

  • "Çok hızlı kargo ve yarım numara büyük sipariş verdim denedim.Gayet rahat güzel."
Ürünü İncele

11. Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan: Adidas TERREX TRACEROCKER 2 GTX Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-12-30T172737.480

Kullananlar ne diyor?

  • "Önce siyah rengini aldım, içi su geçirmez kumaş kaplı, yağmurlu bir günde kullandım hiç su almadı. Yer tutuşu çok iyi. Fiyatı muadil markaların 3/2'si . Bu açık mavi rengini de aldım. Tavsiye ederim."

  • "Çok kaliteli, sağanak yağışda kullandığımız halde gram su almadı. Çok memnunuz."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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