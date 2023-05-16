Çok sayıda görüntülendi! Dikkat çeken uyarı... "Temas edilmemelidir"

Erdek ve Kapıdağ yarımadası kıyılarında pusula denizanası uyarısı! Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı "Rengi, görünümü güzel olsa da pusula denizanası 2000 yılların başında geldi Marmara'ya. Kirlilik ve onlarla mücadele edebilecek balık türlerinin aşırı avlanması popülasyonun hızlı artışına neden oldu. Bugün 20 metre kıyı şeridinde 73 adet saydım! Balıkları korumaz, kirliliği azaltmazsak benzer başka türlerin artışına da şahit olmak zorunda kalacağız" diyerek uyarıda bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE MARMARA DENİZİ’NDE DE GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi’nde de görülmeye başlayan pusula denizanasına (Chrysaora hysoscella, -latince adı-) Erdek ilçesi sahillerinde ve Kapıdağ yarımadasının tamamında rastlandı.

TEMAS HALİNDE İSE...

Kırmızı, mavi ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde ise kesinlikle tatlı su kullanılmamalı, elle dokunulmamalı ve göze temasından kaçınılması gerekiyor. Amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmekte.

Özellikle kahverengi olan pusula denizanasının boyu 2.5 metreyi bulmaktadır ve hipertansiyon hastalarını tehdit etmektedir.

Uzun kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları vardır. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep olmaktadır. Kızarıklık, kaşıntı, yanma olabilmektedir.

"GEREK KIYIDA GEREK DENİZDE GÖRÜLDÜĞÜNDE TEMAS EDİLMEMELİDİR"

Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekmektedir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir. (İHA)

