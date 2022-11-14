Çok sayıda insanın devremülk hayali kabusa dönüştü! 'Psikolojim bozuldu, hap kullanıyorum'

Çok sayıda insan, devremülk aldıklarını zannederken dolandırıcıların ağına düştü. Devremülk yerine hisse tapusu aldıklarını geç fark eden vatandaşlar mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Dolandırıcıların 3 ay sonra telefonları çıkmadığı belirtilirken, bir mağdur bankaya ödemesinin 350 bin TL olduğunu ifade ederek psikolojisinin bozulduğunu ve hap kullandığını söyledi.

HİSSE TAPUSU SATMIŞLAR

Taktik aynıydı, ilk önce hepsine 'tatil kazandınız' deyip, İstanbul'dan servislerle Yalova'ya götürdüler. Orada yaptıkları sunumlarla devremülk sattılar ama sattıkları devremülk değil hisse tapusuydu. Tatilden memnun kalanlar devremülkleri satın aldı. Tekrardan tatile gitmek istediklerinde ise sorun çıktı. Tatil yapabilmek için başka bir döneme geçip yine ödeme yaptılar. Onlar bir daha ne tatile gidebildiler, ne kiralayabildiler ne de aldıkları yeri satabildiler.

Devremülk mağdurları bir an önce mahkemeye başvurdu ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"HAYIR DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

70 bin, 120 bin dolandırıldığını ifade eden mağdurlardan biri, "Toplantılarda ilk etapta tatil mantığıyla vuruyorlar. 5 bin TL ile ömür boyu bir tatil sunuyorlar. Haliyle buna 'hayır' dememiz, mümkün değil." diye konuştu.

Show Haber'in haberine göre Bir mağdur ise "3 ay ötemeli kredi kullandırıyorlar, 3 ay telefonlara bakıyorlar, 3 ay sonra o kişi ortalık yok" dedi.

"PSKİLOJİM BOZULDU, HAP KULLANIYORUM"

Bir başka mağdur ise bankaya ödemesinin 350 bin TL olduğunu ifade ederek psikolojisinin bozulduğunu ve hap kullandığını söyledi.

