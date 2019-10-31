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Çok sayıda kişiye FETÖ operasyonunda gözaltı kararı! Aralarında iş adamları da var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 07:56 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş adamı ve esnafın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çok sayıda kişiye FETÖ operasyonunda gözaltı kararı! Aralarında iş adamları da var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, haklarında daha önce işlem yapılmadığı belirlenen, Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve sendika üyelik kaydı gibi deliller bulunan aralarında 11 iş adamı ve 10 esnafın da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

(AA)

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