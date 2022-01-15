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Çok sayıda terörist öldürüldü! 'Cezalandırma operasyonları'nın detayları ortaya çıktı

15.01.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan cezalandırma operasyonlarının detayları ortaya çıktı. Operasyonlarda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün komandoların sağladığı sıcak temas sonucunda etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sivil halkı "kalkan olarak kullanmayı" amaçlayan bazı teröristlere müdahale için komandoların en doğru zamanı beklediği belirtildi. Operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi. İşte cezalandırma operasyonlarına ilişkin tüm detaylar!

Çok sayıda terörist öldürüldü! 'Cezalandırma operasyonları'nın detayları ortaya çıktı

Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı "cezalandırma operasyonları"nın detayları ortaya çıktı.

Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 asker şehit oldu. Söz konusu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı bölgesinde belirlenen terör hedeflerine yönelik cezalandırma operasyonları başlatıldı.

İHA'LAR TESPİT ETTİ, OBÜSLER VURDU

Hassas şekilde belirlenen hedefler İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla hedefler ateş altına alınırken, bölgede komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi.

Sivil halkı "kalkan olarak kullanmayı" amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı.

Gece-gündüz aralıksız devam eden cezalandırma operasyonunda öldürülen teröristlerin büyük bölümünün sağlanan sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

BAKAN AKAR BİLANÇOYU AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu operasyonlara ilişkin, "Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

AA

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