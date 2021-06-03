Çok sayıda uyarı yapılmıştı! Çay göçü ile 40 bin kişi geldi, korkulan olmadı

Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize'ye büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Kentte son 1,5 ayda sadece İstanbul'un trafik kodu olan '34' plakalı 20 bin dolayında araç girişi tespit edildi. Bölgeye gelenlere ise 10 gün izole olmaları, çay bahçesi ile evleri arasında kalmaları, toplu buluşmalardan kaçınmaları çağrısı yapıldı. Çay göçü ile birlikte vaka artışı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı. Sıkı denetimler ve üreticilerin kurallara uyması sonucu önceki hafta her 100 bin kişide 119,64 olarak açıklanan vaka sayısı 83,63'e geriledi. Rize son bir hafta içinde nüfusa göre 'en çok vaka azalan iller' arasında 6'ncı sırada yer aldı.

"İYİ DURUMDAYIZ AMA YETERLİ DEĞİL"

Vatandaşların uyarıları dikkate aldığını söyleyen Vali Kemal Çeber, bu durumun kenti iyi bir noktaya doğru getirdiğini, ancak hala yeterli olmadığını söyledi. Vali Çeber, "Karadeniz insanının sıcakkanlılığı ile biz sevincimizi, hüznümüzü hep iç içe yaşarız. Cenazeye de sevince de herkes koşar. İşte bu durum bizi bu pandemi döneminde biraz yordu. Bu durumu da sık sık ifade ettik. Vatandaşlarımızın uyarılara uyması bizi iyi bir noktaya doğru getirdi. Ancak hala yeterli noktada değiliz" dedi.