Çok tartışılan iddia: Koronavirüs'ü o mu yaydı?

Koronavirüsün farkında olmadan yayılmasına neden olan ‘süper bulaştırıcı’ olarak adlandırılan kişinin kimliği açıklandı. 53 yaşındaki Steve Walsh adlı iş insanının Singapur’daki bir konferansta virüsü kaptığı açıklandı. Steve Walsh isimli iş insanı, farkında olmadan yeni tip Koronavirüsünün Avrupa'ya yaymış olabileceğinin anlaşılmasından hemen sonra dünya çapında ilgi odağı oldu. İşte Walsh'un inanılmaz Koronavirüsü hikayesi... Walsh, ocak ayında Singapur'da gittiği iş seyahatinde virüs kaptı, ardından Fransa Alplerine kayak tatili yapmaya gitti. Walsh'ın hastalığın tanısından önce yaptığı bu gezilerin farkında olmadan virüsün yayılmasına vesile olmuş olabileceği konuşuluyor. İş insanı ismi dünya çapında konuşulmaya başlayınca açıklama yaptı. Walsh, "Ulusal Sağlık Servisine yardımları ve bana çok iyi baktıkları için teşekkür ediyorum. Şu an tam anlamıyla iyileştim umarım Koronavirüsü ile enfekte olan diğer hastalarda kısa zamanda sağlıklarına kavuşur." Mont Blanc bölgesindeki bir tatil merkezi olan Contamines-Montjoie'deki dağ evinde, iş insanı Walsh ile kalan 5 İngiliz'e (aralarında 9 yaşındaki bir çocuk da var) de virüs teşhisi konuldu. Aynı tatil merkezinde kalan bir adam daha İspanya adası Malarco'daki evine döndüğünde virüs semptomları nedeniyle hastaneye başvurdu ve test sonuçları pozitif çıktı.

Fransız sağlık otoriteleri aynı merkezde kalan 61 çocuk ve aile üyelerini Koronavirüsü testinden geçirdi ve neyse ki test sonuçları negatif çıktı. Walsh 28 Ocak'ta uçakla İngiltere'ye döndü. Walsh'ı taşıyan havayolu şirketi uçakta kaç kişinin olduğunu açıklamadı, ancak iş insanının yanında oturan tüm yolcularla temasa geçtiğini söyledi. Walsh, virüse maruz kaldığını fark ettiği anda doktoruyla ve halk sağlığı yetkilileriyle konuştuğunu açıkladı. "Hiçbir belirti göstermeme rağmen hastanede izole bir odaya gitmem ve daha sonra evde talimat verildiği gibi kendi kendine izole olmam önerildi. Tanı doğrulandığında ise hastanede karantina altına alındı" dedi. Son 20 yılda yapılan çalışmalar sonucunda her 5 kişiden bir kişi koronavirüs tipi rahatsızlıkları daha hızlı bulaştırıyor. Steve Walsh örneğinde olduğu gibi 'Süper Bulaştırıcılar', temasa geçtiği kişilere koronavirüs tipi rahatsızlıkları çoğunluktan daha hızlı bulaştırıyorlar Bu kişilerin nasıl daha hızlı hastalık bulaştırdıkları ve tespit edilebilecekleri henüz bilinmiyor.