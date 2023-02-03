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'Çok tehlikeli' diye 16 yıldır aranan mafya üyesi, pizza şefi olarak çalışıyormuş

03.02.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yıldır uluslararası polis gücü Interpol tarafından aranan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta’nın üyesi Edgardo Greco gözaltına alındı. Çok tehlikeli olduğu belirtilen Greco'nun, bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

'Çok tehlikeli' diye 16 yıldır aranan mafya üyesi, pizza şefi olarak çalışıyormuş

İtalya’da 30 yıldır kaçak olan ve geçen haftalarda bir sağlık kliniğinde göz altına alınan ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro’dan sonra Interpol, dün 16 yıldır kaçak olan mafya tipi suç örgütü Ndrangheta’nın üyesi Edgardo Greco’yu Fransa’da gözaltına alındığını duyurdu.

PİZZA ŞEFİ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Greco’nun ‘çok tehlikeli bir kaçak’ olduğunu belirten Interpol, 1990’larda iki kişinin cinayetinden ve bir cinayet teşebbüsünden ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını vurguladı. Greco’nun, Fransa’nın Saint Etienne kentinde bir restoranda pizza şefi olarak çalıştığı belirtildi.

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‘ADALETTEN SONSUZA KADAR KAÇAMAZLAR’

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi Greco’nun yakalanmasıyla ilgili polisi ‘alkışladığını’ belirtirken Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, “Kaçaklar, her ne kadar yurt dışında sakin bir hayat sürmeye çalışsalar da adaletten sonsuza kadar kaçamazlar. Dünyanın dört bir yanındaki kendini işine adamış polisler her zaman adaletin yerine getirilmesini sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya mafya

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