HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çoklu baro ne demek? Çoklu baro sistemi nedir? Yeni sistem nasıl olacak?

Çoklu baro ne demek? Çoklu baro sistemi nedir? Yeni sistem nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 16:11 | Son Güncelleme

Bir süredir gündemi meşgul eden ve kimi çevreler tarafından tepki alan çoklu baro sistemi ile ilgili önemli açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Son olarak çoklu baro teklifi meclise sunuldu. Çoklu baro sistemi ile ilgili kritik gelişmelerin yaşandığı gün içinde çoklu baro düzenlemesi herkesin en çok merak ettiği konuların başında geldi. Peki, çoklu baro ne demek? Çok baro sistemi nedir? Çoklu baro sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Çoklu baro ne demek? Çoklu baro sistemi nedir? Yeni sistem nasıl olacak?

Son günlerin en fazla konuşulan konuları arasında yer alan çoklu baro sistemi, bazı çevreler tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Bazı avukatların karşı durduğu çoklu baro sisteminin ne olduğu merak konusu. Meclise sunulan çoklu baro kanun teklifi sonrasında insanların kafasındaki soru işaretleri arttı. Peki, çoklu baro teklifi hangi maddeleri içeriyor?

Çoklu baro ne demek?

Çoklu baro nedir?” sorusunun cevabı son dönemde oldukça merak ediliyor. Meclise sunulan çoklu baro teklifi ile beraber Türkiye Barolar Birliği’nin tek olarak varlığını sürdürmesi planlanıyor. Buna karşılık illerde çoklu baro sistemi uygulanması üzerinde duruluyor. Teklife göre; çoklu baro sistemi ile belirli bir üye sayısının üstünde avukat üye bulunan illerde çoklu baro sistemi uygulanabilecek.

Çoklu baro sistemi ne demek?

Çoklu baro düzenlemesi olarak da geçen çoklu baro sistemi ile 1.000 ya da 2.000 üyesi bulunan illerde çoklu baro kurulmasına imkan tanınmasına yoğunlaşılıyor. 1.000 üye baz alındığında 20 çoklu baro, 2.000 üye baz alındığında ise 7 çoklu baro kurulması öngörülüyor. Çoklu baro kanun teklifi sonrasında bütün vatandaşların sorduğu sorulardan bir tanesi de “Çoklu baro sistemi nasıl olacak?” oldu. Çoklu baro düzenlemesi doğrultusunda bir çoklu baro, üyeliği oranında Türkiye Barolar Birliği’ne delege gönderme imkanına sahip oluyor. Yeni kurulacak olan barolar da dahil edilecek şekilde her bir barodan 3 delege ve her 1.000 üyeden 1 delegenin yanı sıra her 10.000 üyeden ilave 1 üye sisteminin getirilmesi düşünülüyor.

Çoklu baro hangi ülkelerde var?

Çoklu baro kanun teklifi sonrasında “Çoklu baro dünyada var mı?” sorusu sorulmaya başlandı. Çoklu baro sistemi kullanan ülkeler için İngiltere, ABD, Fransa, Mısır ve Almanya bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yalnızca 8 eyalette çoklu baro sistemi kullanılıyor. Bunun yanı sıra Fransa’da 200’den fazla baro bulunuyor. En büyük baroda 9, en büyük baro olan Paris Barosu’nda ise 25 bin üye yer alıyor. İngiltere’de Ceza Hukukçuları Barosu, Ticare Hukukçuları Barosu ve Aile Hukukçuları Barosu gibi farklı barolar bulunuyor. Almanya’da 27 bölge barosunun yanı sıra Federal Yüksek Mahkeme’ye akredite olmuş avukatların da üyeleri arasına katılabildiği barolar var.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Banko Hizmetleri Asistanı nedir, ne kadar maaş alır, ne iş yapar?Banko Hizmetleri Asistanı nedir, ne kadar maaş alır, ne iş yapar?
Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu?Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu?

En Çok Okunan Haberler

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

AK Parti'de görev değişikliği!

AK Parti'de görev değişikliği!

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

'Kendi yatağımda aldatıldım' dedi ve kocasını ifşa etti

'Kendi yatağımda aldatıldım' dedi ve kocasını ifşa etti

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Afrika sıcakları geliyor! Uzmanlardan kritik 'saat' uyarısı

Afrika sıcakları geliyor! Uzmanlardan kritik 'saat' uyarısı

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Diğer Haberler
Halkbank sınav soruları ve konuları neler olacak?

Halkbank sınav soruları ve konuları neler olacak?

Banko Hizmetleri Asistanı nedir, ne kadar maaş alır, ne iş yapar?

Banko Hizmetleri Asistanı nedir, ne kadar maaş alır, ne iş yapar?

Bataklık Operasyonu'nda son dakika gelişmesi! Çetin Gören Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi

Çetin Gören Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca, 'Giderek daha fazla rastlıyoruz' diyerek uyardı

Görünce şaşkınlık yaşadı! Kayseri'deki hayvan iskeletinin ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de bulundu! Ne olduğu ortaya çıktı

Halkbank personel alımı başvurusu başladı! İşte Banko hizmetleri asistanı başvuru şartları

Halkbank personel alımı başvurusu başladı! İşte Banko hizmetleri asistanı başvuru şartları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.