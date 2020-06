Çoklu baro ne demek? Çoklu baro sistemi nedir? Yeni sistem nasıl olacak?

Son günlerin en fazla konuşulan konuları arasında yer alan çoklu baro sistemi, bazı çevreler tarafından eleştirilmeye devam ediyor. Bazı avukatların karşı durduğu çoklu baro sisteminin ne olduğu merak konusu. Meclise sunulan çoklu baro kanun teklifi sonrasında insanların kafasındaki soru işaretleri arttı. Peki, çoklu baro teklifi hangi maddeleri içeriyor?

Çoklu baro ne demek?

“Çoklu baro nedir?” sorusunun cevabı son dönemde oldukça merak ediliyor. Meclise sunulan çoklu baro teklifi ile beraber Türkiye Barolar Birliği’nin tek olarak varlığını sürdürmesi planlanıyor. Buna karşılık illerde çoklu baro sistemi uygulanması üzerinde duruluyor. Teklife göre; çoklu baro sistemi ile belirli bir üye sayısının üstünde avukat üye bulunan illerde çoklu baro sistemi uygulanabilecek.

Çoklu baro sistemi ne demek?

Çoklu baro düzenlemesi olarak da geçen çoklu baro sistemi ile 1.000 ya da 2.000 üyesi bulunan illerde çoklu baro kurulmasına imkan tanınmasına yoğunlaşılıyor. 1.000 üye baz alındığında 20 çoklu baro, 2.000 üye baz alındığında ise 7 çoklu baro kurulması öngörülüyor. Çoklu baro kanun teklifi sonrasında bütün vatandaşların sorduğu sorulardan bir tanesi de “Çoklu baro sistemi nasıl olacak?” oldu. Çoklu baro düzenlemesi doğrultusunda bir çoklu baro, üyeliği oranında Türkiye Barolar Birliği’ne delege gönderme imkanına sahip oluyor. Yeni kurulacak olan barolar da dahil edilecek şekilde her bir barodan 3 delege ve her 1.000 üyeden 1 delegenin yanı sıra her 10.000 üyeden ilave 1 üye sisteminin getirilmesi düşünülüyor.