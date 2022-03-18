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Çoklu organ yetmezliğine neden olan Heartland virüsü korku salıyor

18.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlarda çoklu organ yetmezliğine neden olan Heartland virüsü, ABD’nin Georgia eyaletini ayağa kaldırdı. İlk defa 2019 yılında rastlanan Heartland virüsü, CDC’ye (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) göre potansiyel olarak ölümcül risk taşıyor. Heartland virüsüne karşı etkili olan herhangi bir ilaç veya aşı da bulunmuyor.

Çoklu organ yetmezliğine neden olan Heartland virüsü korku salıyor

Dünya üzerinden kene tarafından ısırıldıktan sonra yakalanabileceğiniz onlarca hatta yüzlerce farklı hastalık bulunuyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. İlk olarak 2009 yılında ABD’nin Missouri eyaletinde keşfedilen Heartland virüsünün, 2013 yılında kenelerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştı. Missouri'den Tennessee'ye ve sonra Oklahoma'ya doğru ilerleyen virüs şimdi de Georgina eyaletinde çok hızlı bir şekilde yayılıyor.

AŞISI DA YOK İLACI DA!

Araştırmalar, her 2000 keneden birinin şu anda virüsü taşıdığını gösteriyor. Enfekte olan hasta sayısı tam olarak bilinmemekle beraber bir kişinin Heartland virüsünden ötürü hayatını kaybettiği rapor edildi.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) virüsün semptomlarının ateş, halsizlik, bulantı ve kas ağrısı gibi gribe benzer semptomlar olduğunu belirtti.

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Heartland virüsüne karşı etkili olan herhangi bir ilaç veya aşı bulunmamaktadır. Uzmanlar o bölgelerde yaşayan insanların böcek kovucu ilaç kullanmalarını, dışarda vakit geçirdikten sonra evde kendilerini kontrol etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
virüs
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