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Efsane değil, gerçek! Kadınlar birden fazla orgazm yaşıyor

Arya Demir Arya Demir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 20.02.2018 16:54 | Son Güncelleme

Kadınların orgazm yeteneğine sahip olmadığı, genellikle orgazm taklidi yaptıkları söylenir. Ancak son yapılan bilimsel araştırmalara göre kadınlar zevk aldıkları anlarda 100 kata kadar, cinsel doruğa erişmelerini sağlayan ''süper orgazm'' yaşıyor.

Efsane değil, gerçek! Kadınlar birden fazla orgazm yaşıyor

Kadınların birden fazla orgazm yeteneğine sahip olabileceği efsanesine değinen The Super Orgasm başlıklı belgeselde, araştırma için 5 gönüllü kadın incelendi. Çoklu orgazm yaşayan kadınların oksitosin (aşk hormonu) salgıladığı ve partnerlerine bağlı oldukları tespit edildi.

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Araştırmanın ilk bölümünde uzmanlar gönüllüleri incelediğinde süper orgazm yaşayan kadınların, cinsel organlarında kan akışının mükemmel olduğunu tespit etti. İkinci bölümde gönüllülerden mastürbasyon yapmaları istendi ve vücutları MR ile tarandı.

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Araştırmacılar, bir kadın uyarıldığında veya orgazm olduğunda beynin hangi bölümünün harekete geçtiğini izledi.

Beyin taramaları, süper orgazma sahip olan kadınların beyin dalgalanmalarının yüksek olduğunu ortaya koydu. Süper orgazmlı kadınlar tüm bu süre boyunca kendilerini rahat hissediyorlar.

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Buna karşılık, tek orgazm yaşayan kadınların alfa dalga seviyeleri ise daha düşük olarak kaydedildi. Elde edilen bulgular üzerine harekete geçen araştırmacılar, br kadının süper orgazmı nasıl deneyimleyebilecekleri üzerine bir sonuca vardı.

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Beyni kapatmak, daha az meşgul olmak

Yani kadın orgazm esnasında stresli düşünceleri bir kenara bırakmalı ve yaşadığı anın keyfinii çıkarmalı. Uzmanlar tatmin edici bir cinsel ilişkinin tarafları daha da mutlu edeceği görüşünde.

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