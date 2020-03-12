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Command & Conquer Remastered Collection Haziran Ayında Geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 05:53 | Son Güncelleme

Geliştirici Petroglyph Games, Command & Conquer Remastered Collection'ın çıkış tarihini paylaştı. Oyun, Haziran ayında Steam ve Origin üzerinden PC'ye geliyor!

Command & Conquer Remastered Collection Haziran Ayında Geliyor!

Command & Conquer Remastered Collection, 25 yıllık seriyi yeniden hayata döndürmeyi hedefliyor. 4K çözünürlük desteğiyle çıkacak olan oyunun grafikleri de yenilenmiş olacak. Ayrıca orijinal müziklerin bestecisi Frank Klepacki, yeni sürüm için de kolları sıvadı ve orijinal müzikleri yeniden yorumladı.

Temel oynanış ögelerini koruyacak olan oyunun arayüzü ve kontrolleri güncellenmiş olacak. Ayrıca bu sürümde bir de entegre harita düzenleyicisi bulunacak.

Oyunun 5 Haziran'da çıkış yapacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Strateji remaster Petroglyph Games Electronic Arts Command & Conquer Remastered Collection Command & Conquer

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