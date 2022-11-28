Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, gerçek hikayesi ne? Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Star’ın yeni dizisi Çöp Adam çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınıyor. Çöp Adam dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

ÇÖP ADAM HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Çöp Adam dizisi Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alındı. Dizi, bir kitaba bağlı kalınmadan, Budayıcıoğlu'na danışılarak senaryoya dökülüyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Çöp Adam dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Çöp Adam dizisinin başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi isimler yer alıyor.



