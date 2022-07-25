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Çöp evde bulunan çocuğun bu sözleri çok konuşulacak! Temizlik işçileri yaşadıkları şoku anlattı: "Bize söylediği tek şey..."

25.07.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu, Bursa'daki çöp evde teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından 1 yıldır kilitli tutulan 9 yaşındaki C. M. A.'nın evi temizlemeye gelen temizlik işçileri tarafından bulunma anına ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Temizlik işçilerinin C. M. A.'yı bulduğu anın görüntülerini içeren video sosyal medyanın gündeminden düşmezken temizlik işçileri yaşadıkları şoku atlatamıyor. C. M. A'nın kendisini buldukları anda temizlik işçilerine söylediği söz ise bir kez daha dehşete düşürdü.

Bursa'da Kamuran Pınar A.'nın (44)'nın çöplüğe çevirdiği evde 1 yıl boyunca kilitli kalan, bulunduğu anda zayıflığı, uzamış tırnaklarıyla saçı ve bakımsızlığı dikkat çeken C. M. A.'yı bulan temizlik işçileri dehşet anlarını anlattı. Evde birinin olduğundan habersiz bir şekilde evi temizlemeye gelen işçiler, evdeki kapılardan birini açtığında C. M. A.'nın olduğunu fark edince şok geçirmiş, o anlara ilişkin görüntüler de sosyal medyada gündem olmuştu. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Fırat Yaşar, yaşadığı şoku "Çocuk aşırı zayıf ve bakımsız haldeydi" sözleriyle anlatırken Tuncay Gürel ise C. M. A.'ya "Seni kurtarmaya geldik" dediklerinde C. M. A'nın çok korktuğunu ve şokta olduğunu, "Yabancılarla konuşmak istemiyorum" dediğinde kendilerinin de şoke olduğunu anlattı.

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"ÇOCUK DİREKT BİZE BAKINCA TUHAF OLDUK"

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında 9 yaşındaki C.M.A'yı bulan Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışanlarından Fırat Yaşar, AA muhabirine, şeflerinin kendilerine gelip Görükle Sakarya Mahallesi'nde bir çöp ev ihbarı olduğunu söylediğini ve temizlik için oraya gittiklerini belirtti.

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Çalışma arkadaşlarıyla adrese gittiklerini ifade eden Yaşar, eve girdikleri gibi çöpleri toplamaya başladıklarını anlattı.

Evdeki odalardan birinin kapısının kapalı olduğunu fark ettiklerini anlatan Yaşar, "Biz kapıyı açtık. Karşıda yatağın üstünde bir çocuk vardı. Çocuk direkt bize bakınca tuhaf olduk. Çocuk aşırı zayıf ve bakımsız haldeydi." dedi.

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Çocuğun bir seneden fazla süredir orada olduğunu duyduklarını belirten Yaşar, çocuğu gördükten sonra avukat ve icra görevlilerinin kendilerini evden çıkardıklarını söyledi. Yaşar, "Bizi evden çıkardılar ve aşağı indirdiler. Sonra polis ve sağlık ekipleri adrese geldi. Sağlık ekipleri çocuğu alıp hastaneye götürdü." ifadesini kullandı.

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"BİZE TEK SÖYLEDİĞİ ŞEY 'YABANCILARLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM' OLDU"

Diğer temizlik işçisi Tuncay Gürel de çöp evi temizlemek için belirtilen adrese gittiklerini dile getirdi.

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Gürel, eve girip temizliğe başladıklarını ve bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kapıyı açıp içeri girdiğimizde çocukla karşı karşıya geldik. Şoke olduk. Biz çocuğa 'Seni kurtarmaya geldik' dedik. Çocuk çok korkuyordu. O da şoktaydı. Sanki hafif bir bilinç kaybı var gibiydi. Çocuk bize 'Yabancılarla konuşmak istemiyorum' deyince biz daha da şoke olduk. Daha sonra yetkililer gelip olaya müdahale etti. Bize tek söylediği şey 'Yabancılarla konuşmak istemiyorum' oldu. Olayı üzerimizden atamadık. Çocuk çok bakımsızdı. Polis ekipleri geldi olaya müdahale etti. Sonra çocuk hastaneye götürüldü."

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NE OLMUŞTU?

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A.'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

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Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla anneye teslim edilmişti. Daha sonra anne ve oğlu Antalya'ya gitmişti.

Son dakika haberi: Bursa'daki kabus ev Türkiye'nin gündemine oturdu! Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!Son dakika haberi: Bursa'daki kabus ev Türkiye'nin gündemine oturdu! Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev
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