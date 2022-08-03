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  4. Çöp evden dram çıkmıştı! 9 yaşındaki çocuktan iyi haber: 2 kilo 100 gram aldı

Çöp evden dram çıkmıştı! 9 yaşındaki çocuktan iyi haber: 2 kilo 100 gram aldı

03.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki çöp evde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki C.M.A.'nın hastanedeki tedavisi devam ederken sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, ''Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri, böbrek ve kalbi çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Çikolata istedi. 'Ne zaman yiyebilirim?' dedi. Keyfi yerinde. Belli bir kiloya ulaşması lazım. İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur'' ifadelerini kullandı.

Çöp evden dram çıkmıştı! 9 yaşındaki çocuktan iyi haber: 2 kilo 100 gram aldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 9 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki C. M.A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, “Şimdiye kadar gördüğüm en iyi C.M. ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi. 'Ne zaman yiyebilirim?' dedi.

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Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak. İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur. Bizim en önemli şeyimiz onun en mutlu olacağı ortamı doğru karar vermek. Çıkınca da ziyaret edeceğiz” dedi.

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"TABURCU OLMASINA GİTTİKÇE DAHA OLUMLU BAKIYORUZ"

Ne zaman taburcu olacağı ile ilgisi soruya cevap veren Prof. Dr. Yıldıray Çete ise “Bir zaman mümkün değil. Belli bir kiloya ulaşması lazım. Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz, ama şu gün olacak demek doğru değil. Şu anda tedavisi olumlu yönde gidiyor” dedi.

(İHA)

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