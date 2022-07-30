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  4. Çöp kovasına yazdığı yazıyı görenler şaşkına döndü! Ordu'da esnafın ilginç çözümü her şeyi değiştirdi

Çöp kovasına yazdığı yazıyı görenler şaşkına döndü! Ordu'da esnafın ilginç çözümü her şeyi değiştirdi

30.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da esnaflık yapan Adem Sarı, belediyeden çöp kovası talebinde bulunarak etrafta yiyecek artıklarının birikmesini engellemek üzere bir adım attı. Talebi yerine geldikten sonra ise çöp kovasına ev çöplerinin atılması nedeniyle sinek ve koku sorunu oluştu. Sarı'nın bunun üzerine geliştirdiği çare yöntemi ise etkili olmanın yanı sıra görenleri de şaşkına çeviriyor.

Çöp kovasına yazdığı yazıyı görenler şaşkına döndü! Ordu'da esnafın ilginç çözümü her şeyi değiştirdi

Adem Sarı'nın yiyecek artığını önlemek için talep ettiği çöp kovasına mahalleli ev çöplerini atınca Sarı tepki gösterdi. Sarı, çöp kovasına "Buraya ev çöpü atan şerefsiz, namussuzdur" yazınca mahallelinin ev çöplerini atmayı bıraktığını söyledi.

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ÖNCE SEVİNDİ, SONRA TEPKİ GÖSTERDİ

İlçenin Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi üzerinde halı ticareti yapan Adem Sarı, çocukların yedikleri yiyecek artıklarını çevreye atmasını engellemek için belediyeden çöp kovası talebinde bulundu. Kısa sürede belediyeden olumlu yanıt alan ve iş yerinin önüne çöp kovası koyulmasına sevinen Adem Sarı, bu seferde mahallesinde bulunan vatandaşların evlerindeki çöpü kovaya boşaltılmasına tepki gösterdi. Uzun süredir çevresinde yaşayan apartman sakinlerinin evsel çöpleri getirmesiyle iş yerinin önünde sinek ve kokudan rahatsız olan Adem Sarı, "Buraya çöp atan şerefsiz, namussuzdur" yazarak tepkisini gösterdi. Çöp kovası üzerinde yazıyı görmesiyle şaşkına dönen vatandaşlar, önce ne olduğunu anlamaya çalıştı ardından çöplerini attı.

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“BÖYLE BİR YAZI YAZARAK TEPKİMİZİ DİLE GETİRDİK”

Çevresinde bulunan apartman sakinlerinin evlerindeki çöpü gelişigüzel atmalarının ardından tepkilerini yazılan yazıyla gösterdiklerini söyleyen Adem Sarı şöyle konuştu:

“Biz bu çöp kovasını belediyeye müracaat ederek buraya koydurduk. Buraya koydurmamızın nedeni ise caddemizin üzerinde bulunan iki tane okuldaki çocuklarımızın yedikleri yiyeceklerin çöplerini sokağa değil de bu çöp kovalarına atsınlar istedik. Yine yoldan geçen vatandaşlar da sigara izmaritlerini sokak ortasına değil de bu kovalara atmalarını sağlamak istedik. Ancak biz geceleri iş yerimizi kapattığımız zaman karşı caddede bulunan apartman sakinleri ile yine aynı cadde üzerinde bulunan bazı apartmanda yaşayan insanlar bu çöp kovasına gelerek sulu ev çöplerini atıyorlar. Biz de sabah iş yerimize geldiğimiz zaman çöp kovasına baktığımızda ıslak çöplerle ve çöp kovasının etrafı da suyla dolu bir hal alıyordu. Bizler de burada esnaflık yapıyoruz ve gündüz oturduğumuz zamanda havanın sıcaklığıyla çöp kokmaya başlıyor. Buraya ıslak ve abartılı çöp atılmamasını apartman sakinlerine defalarca söyledik. Ancak etkili olmadığı için böyle bir yazı asarak tepkimizi dile getirdik. Şu an iki gündür kimse çöp kovasına evlerindeki çöpü atmıyor. Bu yazdığım yazıyla mesajın yerine ulaştığını düşünüyorum.”

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“ARKADAŞIN TEPKİSİ NORMAL BİR TEPKİDİR”

Aynı cadde üzerinde bir diğer esnaf Mustafa Aydın ise “Buraya evsel atıklar ve sıvı atıkların atılmaması gerekiyor. Burada vatandaşların attığı çöpler biz esnafları kokusu ve sineğiyle rahatsız etmeye başladı. Arkadaşın vermiş olduğu tepki bana göre normal bir tepkidir. Herkesin de bu konuda duyarlı olması lazımdır” diye konuştu.

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(İHA)

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çöp kovası
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