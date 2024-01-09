Çöp toplayarak geçimini sağlayan vatandaş ‘açık konuşayım’ diyerek tek tek anlattı! O konuştukça herkesin yüreği yandı…

Sosyal medyada gündeme gelen bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. UBE TV isimli YouTube kanalına konuşan bir emekçi kendisinin de çocuklarının da çöpte buldukları kıyafetleri giydiğini söyledi. Çöpten yenecek durumda yiyecekler olduğunda da yine çocuklarıyla birlikte yediğini söyleyen vatandaşın söyledikleri izleyenlerin yüreğini yaktı.

Muhabirle çöpten geçimini sağlayan Fikret isimli vatandaşın arasında geçen diyalog şu şekilde gerçekleşti:

- Kıyafeti nereden alıyorsun? Kıyafet lazım olunca…

Çöplerden bulup giyiyoruz abi bu üstümdekileri hepsi çöplerden bulduklarım. Çöpten giyiyoruz.

- Çoluğa çocuğa ne alıyorsun?

Çoluğa çocuğa da çöpten bulduğumuzu giydiriyoruz. Vallahi çöpten giydiriyoruz abi durumumuz yok ki. Biz bu çöpten geçiniyoruz. Taştan dediğim gibi ekmeğimizi çıkarıyoruz. Çalışıyoruz işte bundan çocuğun ekmeğini alıyorum.

- Yenilecek durumda bir çöp çıktığı oluyor mu?

Oluyor işte! Yeri geliyor çöpten yiyoruz yalan yok! Biz bundan geçiniyoruz zaten abi… Açık konuşayım yiyoruz işte… Yalan konuşmuş olmayayım çöpten geçiniyoruz. Alıp çoluk çocuğumuza götürüp yiyoruz.

Muhabirin röportajın ardından ‘Var mı bir isteğin emrin?’ şeklindeki soruyaysa ‘sağlınızı isterim’ diyerek karşılık verdi. Bu karşılığın ardından muhabirle sarılarak ayrıldılar.





