Çöp yığınlarından beslenmek zorunda kalan fillerin yürek burkan görüntüleri

Sri Lanka’nın Ampara bölgesindeki ormanlık bir alanın yakınında, Tharmaplan Tilaxan tarafından çekilen fotoğraflar, krizin tuhaf ve üzücü boyutlarını gözler önüne seriyor. Jaffna merkezli fotoğrafçı, yakaldığı görüntülerle aynı zamanda vahşi hayvanların değişen ve yıkıcı beslenme alışkanlığını da gösteriyor.
Filler günde yaklaşık 30 kilometre yol alabilir ve dışkılarıyla yaklaşık 3.200 yeni ağaç tohumu saçabilir. Ancak üye sayısı 30’u bulabilen bu sürülerin davranışları, ülkenin dört bir yanındaki çöp yığınları nedeniyle sert bir şekilde değişti
Talihsiz şekilde değişen yiyecek arama davranışları nedeniyle fotoğrafçı Tilaxan bu hayvanların istemeden mikroplastik ve polietilen tükettiğini, biyologlar tarafından dışkılarında sindirilmemiş ve büyük oranda kirletici ve zarar verici maddeler bulunduğunu söyledi. Bu boyutlarda bir kimyasal tüketimi birçok fil için ölümcül sonuçlara yol açıyor.
Tehlike yalnızca bununla da kalmıyor. Tilaxan, çöplük alanların ormanlara yakınlığı nedeniyle uzun dişli fillerin beslenme alışkanlığının insanlara benzediğini de söylüyor.
Tilaxan, fillerin yakınlardaki çeltik tarlalarını ve köyleri istila etmeye başladığını, köylüler ile vahşi hayvanlar arasında zaten gergin olan ilişkinin daha da gerildiğini belirtti.
Yürek burkan fotoğrafları çeken Tilaxan, yetkili yerlere yapılan onlarca başvuruya rağmen, filleri korumak için çöplük alanların etrafına çit çekilmesi de dahil yiyecek arayışındaki fillerin kentsel alanlara girişini önleyecek hiçbir önlemin alınmadığını bildirdi. Tilaxan bu sorunun çok önemli olduğuna vurgu yaparak, bu sorunu bir an önce çözüme kavuşturmak için bölgedeki güçlerin birleşmesi gerektiğini söyledi.