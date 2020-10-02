Çöp yığınlarından beslenmek zorunda kalan fillerin yürek burkan görüntüleri

Sri Lanka’nın Ampara bölgesindeki ormanlık bir alanın yakınında, Tharmaplan Tilaxan tarafından çekilen fotoğraflar, krizin tuhaf ve üzücü boyutlarını gözler önüne seriyor. Jaffna merkezli fotoğrafçı, yakaldığı görüntülerle aynı zamanda vahşi hayvanların değişen ve yıkıcı beslenme alışkanlığını da gösteriyor.

Filler günde yaklaşık 30 kilometre yol alabilir ve dışkılarıyla yaklaşık 3.200 yeni ağaç tohumu saçabilir. Ancak üye sayısı 30’u bulabilen bu sürülerin davranışları, ülkenin dört bir yanındaki çöp yığınları nedeniyle sert bir şekilde değişti

Talihsiz şekilde değişen yiyecek arama davranışları nedeniyle fotoğrafçı Tilaxan bu hayvanların istemeden mikroplastik ve polietilen tükettiğini, biyologlar tarafından dışkılarında sindirilmemiş ve büyük oranda kirletici ve zarar verici maddeler bulunduğunu söyledi. Bu boyutlarda bir kimyasal tüketimi birçok fil için ölümcül sonuçlara yol açıyor.

Tehlike yalnızca bununla da kalmıyor. Tilaxan, çöplük alanların ormanlara yakınlığı nedeniyle uzun dişli fillerin beslenme alışkanlığının insanlara benzediğini de söylüyor.