Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları

1.Doğal peeling etkisine sahiptir.



Cilt için harika peeling görevi görebilir! Granüllü yapısıyla ölü derileri yavaş yavaş temizler. Düzenli bir şekilde kullanırsanız cildiniz parlamaya başlar. Ayrıca kan dolaşımını da artırdığı için sağlıklı bir görünümü beraberinde getirir.

Duş esnasında hafif makyaj hareketleriyle uygulayabilirsiniz!

2.Selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

3.Kötü kokulardan kurtulmanızı sağlar.

Kafein cilt yüzeyini sıkılaştırabilir. Masaj yaparak cildinize uygularsanız dolaşımı da desteklemiş olursunuz. Bu da selülit görünümünün azalmasına yarayabilir. Duştan önce bacaklarınıza ve kollarınıza uygulayabilirsiniz.Uygulama sırasında nemlendirici yağlarla karıştırmayı unutmayın!



Evet! Kahve posası kötü kokuları emebilir! Buzdolabına küçük bir kaba koyarak yerleştirin. Rahatsız edici kokuların azaldığını göreceksiniz. Bunu ayakkabılıkta ya da çöp kutusunda da uygulayabilirsiniz.

Hem doğal hem de ekonomik bir koku giderici!

4.Bitkilere doğal gübre olur.



Kahve posası aynı zamanda toprağı zenginleştiren mineralleri içinde barındırır. Bu yüzden bitkilerin büyümesinde etkili olur. Az miktarda toprağa karıştırabilirsiniz. Özellikle asidik toprak seven bitkilerinize iyi gelecektir.

Kimyasal gübre kullanımını azaltmış olursunuz!

5.Böceklerin uzak durmasını sağlar.

6.Yağların ve kirlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Kahve posasının keskin bir kokusu vardır. Bu yüzden böcekler uzaklaşır! Kimyasal böcek ilaçlarına başvurmadan önce bu doğal yöntemi deneyebilirsiniz. Özellikle evinizde evcil hayvan varsa içiniz daha rahat olacaktır. Hem kahve posasının kokusu da sizi rahatsız etmez.Çevre dostu bir şekilde kendinizi böceklerden koruyabilirsiniz!



Kahve posasının hafif aşındırıcı bir yapısı vardır. Bu yüzden yağlı tencere ya da tavaları ovarken kullanabilirsiniz. Yüzeylerindeki kirleri nazik bir şekilde çözebilir. Lavabo temizliğinde de işinize yarayabilir!

Yüzeylere zarar vermeden temizler.

7.Saç derinizi arındırır.



Saç derinizi nazikçe temizleyebilir, ölü derilerden arındırır! Böylece saç dipleriniz ferahlar. Şampuan öncesinde uygulayabilirsiniz. Dolaşımı da artıracağı için sağlıklı bir saç derisi elde etmiş olursunuz.

Doğal bakım sayesinde saçlarınız daha hafif olur!

8.Boya etkisi oluşturabilir.

Kahve posasının bir diğer özelliği renk vermesi... Ahşap yüzeylerde tonlama yapmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kağıt ya da el işi projelerinde de eski görünümleri elde edebilirsiniz. Hem zararsız hem de çevre dostu bir yöntem!