Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları

Cilt için harika peeling görevi görebilir! Granüllü yapısıyla ölü derileri yavaş yavaş temizler. Düzenli bir şekilde kullanırsanız cildiniz parlamaya başlar. Ayrıca kan dolaşımını da artırdığı için sağlıklı bir görünümü beraberinde getirir.
Duş esnasında hafif makyaj hareketleriyle uygulayabilirsiniz!
Evet! Kahve posası kötü kokuları emebilir! Buzdolabına küçük bir kaba koyarak yerleştirin. Rahatsız edici kokuların azaldığını göreceksiniz. Bunu ayakkabılıkta ya da çöp kutusunda da uygulayabilirsiniz.
Hem doğal hem de ekonomik bir koku giderici!
Kahve posası aynı zamanda toprağı zenginleştiren mineralleri içinde barındırır. Bu yüzden bitkilerin büyümesinde etkili olur. Az miktarda toprağa karıştırabilirsiniz. Özellikle asidik toprak seven bitkilerinize iyi gelecektir.
Kimyasal gübre kullanımını azaltmış olursunuz!
Kahve posasının hafif aşındırıcı bir yapısı vardır. Bu yüzden yağlı tencere ya da tavaları ovarken kullanabilirsiniz. Yüzeylerindeki kirleri nazik bir şekilde çözebilir. Lavabo temizliğinde de işinize yarayabilir!
Yüzeylere zarar vermeden temizler.
Saç derinizi nazikçe temizleyebilir, ölü derilerden arındırır! Böylece saç dipleriniz ferahlar. Şampuan öncesinde uygulayabilirsiniz. Dolaşımı da artıracağı için sağlıklı bir saç derisi elde etmiş olursunuz.
Doğal bakım sayesinde saçlarınız daha hafif olur!