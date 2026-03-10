KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları

Kahvemizi keyifle yudumladıktan sonra dipte kalan posayı hemen çöpe atarız... Oysa kahve posası bir atık değil, birçok açıdan olumlu etkisi olan bir şey! Gelin, birlikte kahve posasının faydalarına bakalım.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları

1.Doğal peeling etkisine sahiptir.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları 1
Cilt için harika peeling görevi görebilir! Granüllü yapısıyla ölü derileri yavaş yavaş temizler. Düzenli bir şekilde kullanırsanız cildiniz parlamaya başlar. Ayrıca kan dolaşımını da artırdığı için sağlıklı bir görünümü beraberinde getirir.
Duş esnasında hafif makyaj hareketleriyle uygulayabilirsiniz!

2.Selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları 2


Kafein cilt yüzeyini sıkılaştırabilir. Masaj yaparak cildinize uygularsanız dolaşımı da desteklemiş olursunuz. Bu da selülit görünümünün azalmasına yarayabilir. Duştan önce bacaklarınıza ve kollarınıza uygulayabilirsiniz.
Uygulama sırasında nemlendirici yağlarla karıştırmayı unutmayın!

3.Kötü kokulardan kurtulmanızı sağlar.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları 3
Evet! Kahve posası kötü kokuları emebilir! Buzdolabına küçük bir kaba koyarak yerleştirin. Rahatsız edici kokuların azaldığını göreceksiniz. Bunu ayakkabılıkta ya da çöp kutusunda da uygulayabilirsiniz.
Hem doğal hem de ekonomik bir koku giderici!

4.Bitkilere doğal gübre olur.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları 4
Kahve posası aynı zamanda toprağı zenginleştiren mineralleri içinde barındırır. Bu yüzden bitkilerin büyümesinde etkili olur. Az miktarda toprağa karıştırabilirsiniz. Özellikle asidik toprak seven bitkilerinize iyi gelecektir.
Kimyasal gübre kullanımını azaltmış olursunuz!

5.Böceklerin uzak durmasını sağlar.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları 5


Kahve posasının keskin bir kokusu vardır. Bu yüzden böcekler uzaklaşır! Kimyasal böcek ilaçlarına başvurmadan önce bu doğal yöntemi deneyebilirsiniz. Özellikle evinizde evcil hayvan varsa içiniz daha rahat olacaktır. Hem kahve posasının kokusu da sizi rahatsız etmez.
Çevre dostu bir şekilde kendinizi böceklerden koruyabilirsiniz!

6.Yağların ve kirlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları 6
Kahve posasının hafif aşındırıcı bir yapısı vardır. Bu yüzden yağlı tencere ya da tavaları ovarken kullanabilirsiniz. Yüzeylerindeki kirleri nazik bir şekilde çözebilir. Lavabo temizliğinde de işinize yarayabilir!
Yüzeylere zarar vermeden temizler.

7.Saç derinizi arındırır.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları 7
Saç derinizi nazikçe temizleyebilir, ölü derilerden arındırır! Böylece saç dipleriniz ferahlar. Şampuan öncesinde uygulayabilirsiniz. Dolaşımı da artıracağı için sağlıklı bir saç derisi elde etmiş olursunuz.
Doğal bakım sayesinde saçlarınız daha hafif olur!

8.Boya etkisi oluşturabilir.

Çöpe atan bin pişman: Makineden çıkan kahve posasının hiç bilmediğiniz mucizevi faydaları 8


Kahve posasının bir diğer özelliği renk vermesi... Ahşap yüzeylerde tonlama yapmak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kağıt ya da el işi projelerinde de eski görünümleri elde edebilirsiniz. Hem zararsız hem de çevre dostu bir yöntem!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
890 bin liraya yaptırdığı diş viral oldu!890 bin liraya yaptırdığı diş viral oldu!
09 Mart Pazartesi günü tüm burç yorumları!09 Mart Pazartesi günü tüm burç yorumları!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kahve temizlik cilt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.