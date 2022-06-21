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Çöpe atmayın! Bu yöntem takılarınızı yeni gibi yapacak

21.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mücevher takmak kombini bambaşka bir şekle büründürüyor. Takılar çok daha şık ve uğraşılmış görünüm kazanmanızı sağlıyor. Ancak takılarınız zamanla kararabiliyor. Kararan takıları çöpe atmak yerine evde uygulayacağınız yöntemle çok daha yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

Çöpe atmayın! Bu yöntem takılarınızı yeni gibi yapacak

Kolye, yüzük, küpe, bileklik gibi takılar hoş bir görünüm sağlıyor. Ancak alınan takılarda zamanla kararma meydana geliyor. Bu durum herkesin yaşadığı problemler arasında yer alıyor. Kararan takılarınızı eski haline döndürmenin yolunu arıyorsanız bu haber tam size göre! Mücevher perakendecisi Abbott Lyon, mücevherlerinizi evde etkili bir şekilde temizlemeniz için bazı hızlı ve ucuz tüyoları açıkladı.

ALTIN KAPLAMA TAKILAR İÇİN

BULAŞIK SABUNU

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Altın kaplama mücevheriniz orijinal lüks rengini ve parlaklığını biraz kaybetmişse, sabun ve suyla nazikçe temizlemeniz onu hayata döndürmeye yardımcı olacaktır. Köpüklü bir çözelti oluşturmak için yumuşak bir sıvı sabunu ılık suyla bir kapta karıştırın. Mücevheri suya koyun ve ıslanmaya bırakın. Birkaç dakika sonra mücevheri sudan çıkarın ve yumuşak bir bez kullanarak tüm yüzey alanlarını sildiğinizden emin olun. Mücevherde çok sayıda küçük detay veya gravür varsa, ulaşılması zor bölgelerin iyi bir şekilde temizlenmesi için yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Kir temizlendikten sonra, öğeleri ılık suyla durulayın. Ardından tüy bırakmayan bir bezle silin ve mücevher kutusuna koymadan önce her parçanın iyice kuruduğundan emin olun.

KABARTMA TOZU

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Mücevherinizin ekstra derin bir temizliğe ihtiyacı varsa, kabartma tozu yöntemini kullanabilirsiniz Alüminyum folyoyu parlak tarafı üste bakacak şekilde cam bir kasenin içerisine yerleştirin. Kaseye bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı tuz ekleyin ve üzerini tozların çözülmesine yetecek kadar sıcak suyla kaplayın ve bu karışım mücevherlerinizi tamamen batırmaya yetecek kadar olsun. Altın kaplama mücevherlerinizi solüsyona ekleyin ve birkaç dakika bekletin. Mücevherden uzaklaşan siyah ve sarı pulları fark edebilirsiniz - endişelenmeyin, bu alüminyumu çeken ve ona doğru yüzen kükürttür. Kararmış alanların çoğunun kaybolduğunu gördükten sonra mücevherleri karışımın içerisinden alarak tüy bırakmayan bir bezle ovalayın. Mücevheri ılık akan suda durulayın ve tüy bırakmayan bir bezle tekrar iyice kurulayın, yeni gibi olacak!

GÜMÜŞ TAKILAR İÇİN

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Gümüş takılarınızı evde temiz tutmak için, takıların som gümüş olmaması koşuluyla yukarıdaki yöntemleri izleyin. Ünlü takı firmasından bir sözcü gümüş takılar hakkında uyarıda bulunarak “Temizlik hilesi aslında gümüş için yarardan çok zarar verebilir. Bu hilenin hemen sonuçları, mücevherlerinizi temizlemede çok etkili görünse de, kabartma tozu, hassas mücevherlerinizi çizecek çok sert ve aşındırıcı bir bileşendir" dedi.

TAKILARIN BAKIMINA DİKKAT EDİN

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Bunun yanı sıra, nemlendirici ve parfümleri uygularken dikkatli olun, çünkü bunlar herhangi bir mücevherinizin kararmasına ve mat görünmesine neden olabilecek kimyasallar ve yağlar içerebilmektedir. Bu güzellik ürünlerini takılarınızı takmadan birkaç dakika önce uygulamak en iyisidir, böylece en sevdiğiniz aksesuarlarınıza zarar vermelerini önleyebilirsiniz.

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