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  4. Çöpteki ağlama sesine koştular! Gördüklerine inanamadılar! Sarıyer'de korkunç olay...

Çöpteki ağlama sesine koştular! Gördüklerine inanamadılar! Sarıyer'de korkunç olay...

26.01.2024 08:47 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de, çöpte bulunan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bebeğin kimin tarafından çöpe bırakıldığını araştırıyor. İşte Sarıyer'de yaşanan kahreden haberin detayları...

Sarıyer'de, çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Sarıyer bebek çöp yeni doğan
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