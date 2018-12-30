HABER

Çorlu Deresi'ne atık su akıtan işletmelere ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

Dereye atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye toplam 291 bin 755 lira ceza kesildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çorlu Deresi'ne atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezai işlemin, dereden alınan numune sonucundan sonra gerçekleştirildiğini belirtti.

Deredeki renk değişimi ihbarı üzerine harekete geçtiklerini aktaran Tohumcu, dereye atık suyunu akıtan işletmelerden ikisine ayrı ayrı 58 bin 351 lira, birine de 175 bin 53 lira olmak üzere, toplam 291 bin 755 lira para cezası kesildiğini söyledi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada ise 27 Kasım'da Çorlu Deresi'ndeki renk değişimiyle ilgili ihbar geldiği belirtilerek, "İhbarı üzerine olay mahallinde yapılan tespit, inceleme, numune alımı ve değerlendirmeler neticesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı davrandığı tespit edilen 2 işletmeye çevre lisansı, 1 işletmeye de çevre izni bulunmaması nedeniyle mezkur kanun gereği idari işlemler tesis edilmiş olup, gerekli önlem ve tedbirlerin alınması kapsamında da iş ve işlemler yaptırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Sivas'ta Alperen Ocakları'ndan 'Doğu Türkistan' yürüyüşüSivas'ta Alperen Ocakları'ndan 'Doğu Türkistan' yürüyüşü
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza Çorlu Deresi Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Kayak merkezinde telesiyej arızası! Onlarca kişi 2.5 saat mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.