HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satın alan ve kullanan şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.Çorlu NSM ekipleri Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi.

Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satın alan ve kullanan şahıslara yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.
Çorlu NSM ekipleri Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara yönelik olarak operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde 17 ayrı şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 50 fişek eroin maddesi, 5 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 26 fişek kokain maddesi ele geçirildi.
17 şüpheli şahıstan birine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılırken, 16 kişiye de kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma suçundan yasal işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladıOyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı
Bakanlık duyurdu! 1022 personelin katılımıyla dev operasyonBakanlık duyurdu! 1022 personelin katılımıyla dev operasyon
Uzmanlar uyardı: Bu hastalık cinsel hayatınızı bitiriyor! Uzmanlar uyardı: Bu hastalık cinsel hayatınızı bitiriyor!
En Çok Okunan Haberler
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilk! Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başladı
Bakanlık duyurdu! 1022 personelin katılımıyla dev operasyon
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Eylül yurtta hava durumu)
Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza
Pandemi kurallarına uymayan düğün sahibine ceza
Cadde ortasında küfür kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler
Cadde ortasında küfür kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.