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Coronavirus Attack isminde bir oyun yayınlamak etik mi değil mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Coronavirus Attack oyunu, Steam üzerinde yayınlanan ve dünyadaki Covid-19 salgınını konu edinen bir oyun. Oyunda, virüsün Çin kaynaklı olduğu ve Çin’in virüs nedeniyle dünyada ekonomik ve siyasi avantajlar kazandığını vurgulayan oyun, Çin yönetiminin tepkisini çekti.

Coronavirus Attack isminde bir oyun yayınlamak etik mi değil mi?

Oyunun görsellerinde Çin bayrağındaki yıldızların koronavirüs şekilde tasvir edilmesi de tepkilerin bir diğer nedeni oldu. Oyunun açıklama kısmında ise, “bir zombi virüsü tüm Çin’i etkisi altına aldı”, ifadeleri yer alıyor.

Oyuncunun amacı ise, virüsle enfekte olan ve Çin’den kaçıp tüm dünyaya virüsü bulaştırmak isteyen hasta kişileri durdurmak.

ÇİN SATIŞINI DURDURDU

Oyunda verilen mesajlarda da Tayvan’ın özgürlük ve bağımsızlık mesajları da yer alıyor. Dolayısıyla, oyunun Çin’e muhalif bir kesim tarafından hazırlandığı anlaşılıyor. Çin yönetimi de bu nedenle, oyunun Çin’de satışını durdurdu. Steam üzerinde halen yer alan oyunun, Çin’e satışı bulunmuyor.

Öte yandan, Steam üzerindeki tartışmalarda, oyunun tüm dünyada satışının durdurulması gerektiğini savunan bir kesim de var. Virüsün dünyaya büyük acı verdiğini ve bu acıların üzerinden oyun yapıp para kazanmanın etik olmadığını savunanların sayısı az değil.

Öte yandan ABD Başkanı Trump da üstüne basa basa virüsün Çin’de “kasten” üretildiğini vurgulamaya başladı. ABD istihbarat yöneticileri aksi yönde açıklama yapsa da Trump’ın bu konuda emin olduğunu dile getirmesi ve delil gördüğünü söylemesi dikkat çekti. Bakalım Coronavirüs günlerinin sonunda kim suçlu çıkacak?

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