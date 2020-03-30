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  4. Çorum'da bir köye koronavirüs karantinası!

Çorum'da bir köye koronavirüs karantinası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 10:20 | Son Güncelleme

Çorum Sungurlu'da bir köy koronavirüs şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Çorum'da bir köye koronavirüs karantinası!

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır” denildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Sungurlu koronavirüs karantinası

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