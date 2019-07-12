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Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Çorum'da etkili olan fırtına, tarihi Tabak Camisi'nin minaresinin yıkılmasına yol açtı. Minarenin 2 evin arasındaki boşluğa devrildiği olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Çorum'da dün etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi Tabak Camisi'nin minaresi, fırtınada 2 evin arasına devrildi. Bu sırada yolda kimse bulunmazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Minarenin yıkılmadan önce sallandığı anlar, yakındaki otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Minarenin yıkılma anı ise kameranın önünde oluşan sis nedeniyle kaydedilemedi. Geçici süre ibadete kapatılan camide tadilat başlatıldı.

'BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE YIKILDI'

Minarenin yıkılırken, camide bulunan müezzin Hasan Seliç, "Namaz bitti, bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken, büyük gürültüyle minare yıkıldı" dedi.

'SANKİ BİRİ ELİYLE ALMIŞ GİBİ'

Otopark işletmecisi Mesut Çağlar da "Sanki caminin minaresini, biri, birilerine zarar vermesin diye eliyle almış, 2 evin arasına bırakmış gibi. Sağa düşse otopark var, sola düşse cemaat ve evler var. Minare tam ortaya, boşluğa düşüyor. İnanın elimizle koysak çok zor bırakırız minareyi oraya. Bu bir mucize. Güvenlik kameralarımız açık, devamlı çalışıyor; ancak minare düşerken, birden görüntü kayboluyor. Sanki bir mucize gibi" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Çorum cami fırtına Minare

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