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Çorum polisinden sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Çorum’da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi.

Çorum’da polis ekipleri tarafından sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 423,5 litre sahte içki ile bandroller ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ülke alkollü içki zehirlenmesi neticesi ölüm olaylarının sayısının artması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 155 adet alkollü içki şişe kapağı, 155 adet alkollü içki şişesi kapak bilyesi, 100 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır CHIVAS REGAL marka ibareli boş alkollü içki şişesi, 238 adet çeşitli marka isimlerinin bulunduğu etiket, 220 adet hologram, 500 adet sahte TAPDK bandrolü, 390 litre el yapımı kaçak şarap, 5 litre el yapımı kaçak rakı, 118 kilogram etil alkol, 10 adet 1 litrelik üzerinde sahte bandrolü olan votka, 13.5 litre distile alkollü içki,1 adet 70 cl distile alkollü içki, 301 adet çeşitli ebatlarda çeşitli markalarda bandrollü kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır boş alkollü içki şişesi, 30 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 1 adet içki yapmak için karışımda kullanıldığı değerlendirilen 30 litrelik bidon, 2 litre distile alkollü içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı anason katkı aroması, 4 adet şişe dolumunda kullanıldığı değerlendirilen plastik huni, 1 adet plastik sıvıölçer, 1 adet alkol yoğunluk seviyesini ölçen alkol derecesi, 2 adet uçları açık plastik ölçü pipeti, 5 adet enjektör, 1 adet plastik süzgeç, 1 adet 2,5 litrelik pet şişede fermente şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bakır boru,1 adet bakır kazan,1 adet musluklu plastik varil ve içerisinde sabitlenmiş bakır boru düzeneği, 1 adet terazi, 1 adet 2 bin 800 gram anason tohumu, 1 adet ahşap kazan kapağı ele geçirildi.

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