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Çorum'da araziden topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Çorum'da araziden topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi

ÇORUM (AA) - Çorum'da araziden topladıkları mantardan zehirlenen 3 kişi, tedavi altına alındı.

Bayat ilçesine bağlı Balören köyünde T.B. (25) ve H.B. (20) ile İskilip ilçesine bağlı Kutluöz köyünde A.Ö. (45), araziden topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 3 kişiye İskilip ve Bayat devlet hastanelerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 kişinin tedavileri yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
mantar zehirlenme

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