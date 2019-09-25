HABER

Çorum'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.

Çorum'da orman yangını

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),(DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.
​Yangın, saat 06.00 sıralarında, Osmancık ilçesi Tepeyolaltı köyü ormanlık alanında çıktı. Orman gözetleme kulesindeki görevliler, kızılçam ağaçlarının bulunduğu alandan duman yükseldiğini fark etti. Orman İşletme Müdürlüğü işçilerinin arazözlerle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çorum'da orman yangınıÇorum'da orman yangınıÇorum'da orman yangınıÇorum'da orman yangını

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Yaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandıYaşlı kadının elindeki cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı
Engelli kadın, arsasını devretmediği için öldürülmüşEngelli kadın, arsasını devretmediği için öldürülmüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.