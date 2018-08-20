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Çorum'da trafik kazaları: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 21:20 | Son Güncelleme

Sungurlu ve Ortaköy ilçelerinde meydana gelen üç trafik kazasında 13 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'daki 3 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Altay'ın (44) kullandığı 53 BB 131 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Merve Altay (21) ve Melisa Nur Altay (16) yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ergülü Çağlı (49) idaresindeki 19 SL 450 plakalı otomobil, Sungurlu'ya bağlı Küçükincesu köyü yolunda beton bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Fadime (47), Samet (16), Zeynep Ahsen Çağlı (3) ve Sezgin Kanbur (18) yaralandı.

Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde de Yüksel Bölükbaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkıp, Yaşar Uysal'a ait tek katlı eve çarptı. Duvarı yıkan traktör, evin depo bölümüne girdi.

Kazada, sürücü Bölükbaş ile yanındaki Ümran, Ahmet, Kadir ve Emre Koç yaralandı. Ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Ortaköy Sungurlu trafik kazası

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