Çorum'daki araç park etme kavgası

ÇORUM (AA) - Çorum'da, araç park etme nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sebahattin B'nin bıçaklanarak öldürülmesi, babası Kemal S. ile arkadaşı Haydar K'nin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan Burkay Dinçer Ö. ile babası İlhan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Burkay Dinçer Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası İlhan Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bu arada hastanede tedavileri süren Kemal S. ile Haydar K'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Küçük Sanayi Sitesi'nde dün, kaportacılık yapan İlhan Ö, iş yerinin önüne tır park eden komşusu Sebahattin S, oğlu Kemal S. ve arkadaşı Haydar K. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda İlhan Ö, 3 kişi tarafından darbedilmişti.
Bu sırada iş yerinde bulunan ve babasının saldırıya uğradığını gören Burkay Dinçer Ö. de dükkandaki ekmek bıçağıyla Sebahattin S, oğlu Kemal S. ile Haydar K'yi yaralamış, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sebahattin S, kurtarılamamıştı.
Olayın ardından zanlı ile hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen babası gözaltına alınmıştı.
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