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Covid-19 aşısı: AB ülkeleri Pfizer/BioNTech'in teslimatlarında yaşanan gecikmelerden şikayetçi

15.01.2021 23:33 | Son Güncelleme:
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Covid-19 aşısı: AB ülkeleri Pfizer/BioNTech'in teslimatlarında yaşanan gecikmelerden şikayetçi

Pfizer, Belçika'daki üretim tesisindeki kapasite artırım çalışmaları nedeniyle Covid-19 aşısının teslimatında gecikmeler olacağını açıkladı. Altı AB üyesi, Avrupa Komisyonu'na mektup yazarak bu durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD'li Pfizer'in teslimatları yavaşlatma kararının ardından kendilerine ulaşan koronavirüs aşılarının miktarının yetersiz kaldığını açıkladı.

En az altı AB üyesi, yaşanan bu gecikmeyi "kabul edilemez" olarak tanımladı ve bu durumun aşılama sürecinin genelinin güvenirliğini sarstığını belirtti.

İsveç, Danimarka, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya sağlık bakanları, yazdıkları mektupta, Avrupa Komisyonu'ndan "teslimatların zamanında yapılabilmesi için istikrar ve şeffaflık sağlanması" amacıyla Pfizer ve BioNTech'e baskı kurmasını istedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, mektupta "Bu durum kabul edilemez. Yaşanan gecikme, sadece aşılama programını aksatmakla kalmayıp aynı zamanda tüm aşılama sürecinin güvenirliğine de zarar veriyor" denildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer ile görüştüğünü ve planlanan teslimatların 2021'in ilk çeyreğinde yapılacağını açıkladı.

Pfizer teslimatları yavaşlattı

Pfizer, Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, üretimin artırılması için imalat sürecinde yapılan değişikliklerin Ocak sonu-Şubat başındaki sevkiyatlar üzerinde geçici bir etki yaratacağını duyurdu.

Pfizer, "Her ne kadar bu durum, Ocak sonu-Şubat başında yapılacak olan teslimatları geçici olarak etkileyecek olsa da Şubat sonu-Mart başında ise teslimata hazır aşı miktarlarında kaydadeğer bir artış sağlanacak" dedi.

Almanya Sağlık Bakanlığı, Pfizer'in Belçika'nın Puurs kentindeki fabrikasındaki inşaat çalışmaları nedeniyle teslimatları geçici olarak azaltacağına dair AB'ye bilgilendirme yaptığını açıkladı.

Belçika, Ocak ayında Pfizer'den planlanan miktarı yarısı kadar aşı gelmesini beklediğini belirtirken, Litvanya da kendisine Şubat ortasına kadar tedarik miktarının yarıya düşürüleceği bilgisinin iletildiğini ifade etti.

AB, bu yıl Pfizer ve BioNTech ile 600 milyon adetlik aşı anlaşması yaptı. Bunların 75 milyonunu ikinci çeyrekte teslim edilmesi, üçüncü çeyrekle birlikte ise teslim edilen miktarın artırılması öngörülüyor.

Koronavirüs

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