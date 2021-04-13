Covid-19 aşısı: İngiltere’de sıra 45-49 yaş aralığına geldi

İngiltere'de 50 yaş ve üzerindekiler ile yüksek risk gruplarında bulunanlara randevuların tamamlanmasının ardından Covid-19 aşısında sıranın 45-49 yaş aralığına geldiği açıklandı.

Birleşik Krallık hükümeti, 15 Nisan'a kadar öncelikli ve yüksek riskli olarak tanımlanan dokuz gruba ilk doz aşı randevusu verilmesini hedefliyordu. Sıranın bir alt gruba geçmiş olması, hükümetin bu hedefini tutturduğu anlamına geliyor.

Hükümet, Temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere ilk doz aşı için randevu verilebilmesini hedefliyor.

Şu ana kadar en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 32 milyonu geçti. İki doz aşısını olanların sayısı ise 7,5 milyonu aşarken, Cumartesi günü 475 bin ikinci doz aşı ile günlük en yüksek sayıya ulaşıldı.

İngiltere'de şu anda üç farklı aşı kullanılıyor. BioNTech/Pfizer ile Oxford Üniversitesi/AstraZeneca'nın yanı sıra son olarak Moderna aşısı da kullanılmaya başlandı.

Birleşik Krallık'taki 30 yaşın altındaki gruplara, nadir rastlanan kan pıhtısı riskinden dolayı AstraZeneca dışında bir aşı yapılması öngörülüyor.