HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19'da günlük can kaybı rekoru: 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti

Covid-19'da günlük can kaybı rekoru: 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti

06.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid-19'da günlük can kaybı rekoru: 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken bu rakam Covid-19'un ortaya çıktığı günden bu yana günlük en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Dünya genelinde son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 ölüm bildirilerek virüs ortaya çıktığı andan itibaren en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Daha önce 30 Aralık günü en yüksek rakama ulaşılmış, 15 bin 194 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya genelinde vaka sayısı 86,5 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,9 milyona yaklaştı.

Virüsten en fazla etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken ülkede virüs nedeniyle 21,5 milyonun üzerinde kişi enfekte olurken 370 binin üzerinde kişi de hayatını kaybetti.

ABD'DE GÜNDE ORTALAMA BİN 190 KİŞİ

ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölümün yaşandığı 29 Şubat’tan bugüne kadar geçen yaklaşık 307 günde de ortalama her gün bin 190 civarında kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı ayrıca Hindistan'da 10 milyon 373 bini, Brezilya'da 7 milyon 756 bini ve Rusya'da 3 milyon 284 bini aştı.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI İLK KEZ 60 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başlarken ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.

ALMANYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 37 BİNE YAKLAŞTI

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte bin 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 36 bin 537’ye yükseldi.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 237 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647’ye çıktı.

Son 24 saatte bin 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 537’ye ulaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdiNASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Bilim insanları "saniye eksiltmeyi" tartışıyor!

Bilim insanları "saniye eksiltmeyi" tartışıyor!

NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

'Veremden ölümler artacak!' İşte nedeni

'Veremden ölümler artacak!' İşte nedeni

İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.