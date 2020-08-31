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İkinci korona enfeksiyonu daha ağır geçebiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

ABD'de iki kez Covid'e yakalanan hasta üzerinde yapılan incelemede, virüslerin genetik dizilimleri farklı çıktı. İnceleme aynı zamanda sağlıklı bireylerde bile hastalığın ilkinden daha ağır geçebileceğini de ortaya koydu.

İkinci korona enfeksiyonu daha ağır geçebiliyor

ABD'de yeni tip corona virüse (Covid-19) iki kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi.

The Lancet dergisinin ön baskısında yer alan makaleye göre, Nevada'nın Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra mayıs sonunda olmak üzere iki kez Covid-19'a yakalandı.

Nisan ayında Covid-19 teşhisi koyulan hastanın, mart sonunda yeni tip koronavirüsle bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi.

BİR AY SONRA YENİDEN YAKALANDI

Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında Covid-19 testi iki kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

ZATÜRREYE YAKALANDI

Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi. Hastaya tekrar yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

GENETİK DİZİLİMLERİ FARKLI ÇIKTI

Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu belirledi.

Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edilirken vakanın, ikinci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı.

Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da Covid-19'a ikinci defa yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti.

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