COVID-19'daki yeni iddialar gündemi sarstı: Daha fazla araştırma yapılsın

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde, raporun araştırmacıların sayısı, hastalığın zamanlaması ve hastane ziyaretleri hakkında yeni ayrıntılar sunduğuna yer verdi. Gazeteye konuşan ve adlarını gizleyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın, araştırmacıların koronavirüse yakalanıp yakalanmadığına dair daha net kanıtlar sunması gerektiğini söyledi. Bazı yetkililer ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti. Yetkililer, laboratuvar hipotezinin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesini istiyor.

Fauci, ''Ne olduğunu elimizden gelen en iyi şekilde bulmaya devam edene kadar Çin'de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum'' dedi.

Koronavirüs salgını konusunda ABD Başkanı Joe Biden'in üst düzey danışmanlarından Dr. Anthony Fauci, ölümcül virüsün doğal olarak geliştiğine "ikna olmadığını" ve nerede ortaya çıktığına dair daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün çıkış noktasına ilişkin spekülasyonlar yeni iddialarla yeniden gündemde. ABD’nin bir istihbarat raporuna göre , Çin’de Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden 3 araştırmacının, ülkede daha salgın duyurulmadan aylar önce, bir hastanede Covid-19’a benzer belirtiler nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Bu ABD raporu, koronavirüsün kökenine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

VİRÜSÜN KÖKENLERİ TEKRAR ARAŞTIRILACAK

Raporun Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’un kökenlerine soruşturmanın yeni aşamalarını ele alacağı toplantısından önce sızdırılması dikkat çekti. DSÖ, geçen şubat ayında Covid-19’un WIV laboratuvarından sızdığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

ÇİN: ABD GERÇEKLERİ UMURSAMIYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "ABD tutarsız iddialar uydurmaya ve Wuhan'daki laboratuarları araştırmak için bağırmaya devam ediyor. Bu, ABD'deki bazı kişilerin gerçekleri umursamadığını gösteriyor'' denildi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden beri yaklaşık yaklaşık 3.5 milyon kişinin hayatına mal olan virüs dünya genelinde 160 milyonun üzerinde kişiye bulaştı.



