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Koronavirüste ölümler neden düştü?

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'da Covid-19 vakaları artmaya devam ederken koronavirüs hakkında sahip olunan bilgi artıkça vakalardaki ölüm oranlarının düştüğü gözlemlendi.

Koronavirüste ölümler neden düştü?

New York'ta mart ayında Covid-19 tanısıyla hastaneye yatırılanların yüzde 30'u hayatını kaybederken haziran ayı sonunda ölüm oranı yüzde 3'e düştü.

İngiltere'deki doktorlarda benzer bir trend tespit etti. Mart ayında yoğun bakımdaki her 10 hastanın 4'ü ölürken haziran ayı sonunda hayatta kalanların oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

New York Üniversitesi Langone Health araştırmacıları mart ve ağustos ayları arasında 3 hastaneye yatırılan 5 bin hastanın sonuçlarını inceledi. Araştırmanın sonucunda zamanla tedavi başarısında gözle görülür bir artış olduğu tespit edildi.

Hastaların yaş, cinsiyet, ırk, kronik rahatsızlıklar ve Covid-19 semptomlarının şiddeti gibi faktörler göz önüne alındığında dahi mart ayında yüzde 25,6 olan ölüm oranı ağustosta yüzde 7,6'ya düştü.

Uzmanlar hastaların tedavisindeki gelişmeyi etkileyen birkaç etken olduğunu belirtiyor. Buna göre doktorlar hastalık hakkına daha fazla tecrübe kazandıkça kullanılan steroid ilaçları ve ilaç dışı müdahaleleri daha iyi yönetmeye başladı.

Çalışmaya göre farkındalık da hastalıkla mücadelede etkili oldu. Covid-19 konusunda daha fazla bilgi sahibi olan bireyler hastalığın daha erken evrelerinde tedavi için başvurmaya başladı. Ayrıca çalışmada hastaneler üzerindeki yük ve personel üzerindeki baskının azalmış olmasının da ölüm oranındaki gerilemeye katkıda bulunmuş olabileceği vurgulandı.

NYU Langone Sağlık Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Leora Horwitz hastaların ne zaman solunum cihazına ihtiyaç duyup duymadığı, kan pıhtısı ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyonları takip etmemiz gerekip gerekmediği konusunda daha fazla tecrübe kazanıldığını vurguluyor.

Öte yandan uzmanlar vaka sayısındaki artışın yavaşlatılamaması halinde sağlık sistemi üzerindeki yükün tekrar yükseleceği ve bunun da ölüm oranlarının tekrar artmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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