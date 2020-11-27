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İtalya ve ABD arasında 'koronasız' gelecek ay başlayacak!

27.11.2020 14:46 | Son Güncelleme:
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İtalya ve ABD arasında 'koronasız' gelecek ay başlayacak!

ABD ile İtalya arasında, karantina zorunluluğundan muaf olmayı sağlayacak uçuşlar başlatılacağı açıklandı. 19 Aralık'ta başlayacak uçuşlardan faydalanabilmek için yolcuların 3 kez test yaptırması ve test sonuçlarının negatif olması gerekecek.

ABD ile İtalya arasında, karantina zorunluluğundan muaf olmayı sağlayacak "koronavirüssüz" uçuşlar başlatılacağı açıklandı.

İtalyan Alitalia ile Amerikan Delta havayollarının yaptığı anlaşmayla, Amerika ve Avrupa arasındaki ilk "güvenli sağlık koridoru" uçuşlarının gelecek ay başlaması planlanıyor.

İlk deneme uçuşlarının ABD'nin Atlanta kenti ile İtalya'nın başkenti Roma arasında yapılması, daha sonra New York-Roma arasında da benzer bir koridor kurulması öngörülüyor.

Delta Havayolları'nın açıklamasına göre 19 Aralık'ta başlayacak "koronavirüssüz, karantinasız uçuşlardan" faydalanabilmek için yolcuların 3 kez test yaptırması ve test sonuçlarının negatif olması gerekecek.

İtalya yolcuları, ABD'den yola çıkmadan en fazla 72 saat öncesinde bir PCR testi, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda hızlı test ve Roma Fiumicino Havalimanı'na inişte bir kez daha hızlı test yaptıracak.

Test sonuçları negatif çıkan yolcuların İtalya'da karantinaya alınması gerekmeyecek.

Deneme aşamasında bu uçuşlar, iş, eğitim ya da sağlık gibi gerekçelerle İtalya'ya seyahat etmesi gereken ABD vatandaşlarına ve AB vatandaşlarına açık olacak.

Roma Fiumicino Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, İtalya Sağlık, Dışişleri ve Ulaşım Bakanlıkları ile yapılan iş birliği sayesinde mümkün oldu. Bu uçuş koridorlarıyla ilgili protokollerin İtalyan hükümeti tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi bekleniyor.

Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı

UYGULUMA YAZ AYLARI İÇİN GELİŞTİRİLEBİLİR

Fiumicino Havalimanı'nın açıklamasında, Aralık ayında başlayacak deneme aşamasının ardından başarı elde edilirse 2021 yaz ayları için bu uygulamanın genişletilmesinin amaçlandığı belirtildi.

İlk aşamada Roma ile Almanya'nın Münih ve Frankfurt kentleriyle de benzer "Covid testli uçuş koridorları" oluşturulmasının planlandığı kaydedildi.

Roma havalimanları idaresi ADR'nin İcra Kurulu Başkanı Marco Troncone, "Pandemiden ağır şekilde etkilenen hava taşımacılığını yeniden canlandırmak için yolcuların güvenliğini sağlamak kritik ön koşullardan biri" dedi.

Eylül ayında da İtalya içinde, yalnızca test sonucu negatif çıkan yolcuların kabul edildiği "koronavirüssüz uçuşlar" Roma-Milano arasında başlatılmıştı.

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