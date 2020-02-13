Covid-19: Koronavirüs nedeniyle karantina altındaki gemilerde kalanlar neler yaşıyor?

Japonya'nın Yokohama kenti yakınlarında içindeki 3 bin 700 kişiyle birlikte karantinada tutulan Diamond Princess'teki yolculardan David Abel, "depresifleşiyoruz" diyor. Gemideki pek çok kişi gibi David ve eşi Sally, rüya gibi bir lüks tatil hayatıyla binmişti gemiye. Fakat kendilerini Çin dışındaki en büyük koronavirüs salgının ortasında buldular. 12 Şubat itibarıyla gemide 174 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. David, virüs bulaşan kişilerin gemiden indirilerek hastaneye götürüldüğünü fakat geri kalanların virüsü izole etmek için Diamond Princess'te bekletildiklerini anlatıyor: "Çok sayıda yolcu kapalı mekanda uzun süre bekletilmekten sıkılmaya başladı." Rüya gibi tatil kabusa döndü BBC'ye konuşan David "Biraz endişeleniyoruz" diyor ve ekliyor: "Bir yolcuda daha virüse rastlandığını duymak istemiyoruz. Özellikle de eşimde ve bende!" Hayatlarının tatiline çıkmayı planlayan çift, 4 Şubat'ta ilk vakanın görülmesiyle birlikte her şeyin değiştiğini söylüyor: "Tatil müthiş gidiyordu ama bir anda karantina prosedürü uygulanmaya başladı. O günden beri de durumumuz yokuş aşağı gidiyor.

"Yemeklerimiz de tamamen değişti. Artık lüks bir tatilde değiliz. Kamaralarımıza sadece temel gıdalar dağıtıyorlar." İnsanların nadiren güverteye çıkmasına izin veriliyor. Ama o anlarda da virüsün bulaşmasını engellemek için aralarında iki metrelik mesafe koymaları söyleniyor. Kamarada hayat İlk vaka tespit edildikten sonraki gün sabah 06.30'da kaptan tarafından gemide bir uyarı yapılıyor: "Kamaralarınızdan çıkmayın." Bir süre boyunca odalarından koridora bile çıkamıyorlar. Tespit edilen ilk 10 hastanın gemiden çıkarılmasının ardından başlarına ne geleceğini merak ediyorlar. Gemideki herkes kontrolden geçirilene kadar, yolcuların 15-30 metrekare arasında değişen kamaralarında vakit öldürmenin yollarını bulmalarından başka bir seçenekleri yok… Mürettebatın yaşamı Diamond Princess'te yolcular beklerken mürettebat da onlara hizmet etmeye devam ediyor. Güvertenin altında izolasyon yok: Bin kişilik bir ekip gemiyi işler halde tutmak, yemek hazırlamak, bulaşıkları yıkamak ve ortalığı temizlemek için çalışıyor ve orada yaşıyor. BBC'nin öğrendiği kadarıyla kıdemliler hariç mürettebat kamaralarını, banyolarını, yemek ve yaşam alanlarını paylaşıyor. Bu da virüs bulaşma ihtimalini artırıyor.