Covid-19: Koronavirüs nedeniyle karantina altındaki gemilerde kalanlar neler yaşıyor?

Hayatlarının tatiline çıkmayı planlayan çift, 4 Şubat'ta ilk vakanın görülmesiyle birlikte her şeyin değiştiğini söylüyor:

Ateş ölçümü

Karantina sürecinde gemiye bazı tıbbi malzemeler de teslim ediliyor.

David "Maskeler ve eldivenler dağıttılar. Dışarı çıkarken onları giymemiz gerekiyor" diyor ve her gün ateşlerini ölçmelerinin istendiğini söylüyor.

Gemiden ne zaman çıkabileceklerine dair bir fikirleri yok.

Diğer yolcu gemileri

Salgın gemi turizmi sektörünü etkiledi.

Demir atmak istediği beş ülkenin izin vermediği MS Westerdam bugün altıncı denemesinde Kamboçya'ya yanaşabildi. Üstelik gemide kimsede virüs bulunmamasına rağmen.

ABD'de Anthem of the Seas gemisi, test sonuçları gelene kadar New Jersey'de birkaç gün karantina altında tutuldu.

İtalya'da da benzer bir olay yaşandı ve 7 bin kişinin bulunduğu Costa Smeralda gemisi Roma'da bir süre karantinaya alındı.

Hong Kong'da World Dream gemisi 3 bin 600 yolcuyla dört gün boyunca karantinada kaldı.