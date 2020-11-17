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Covid-19 savaşçısı C vitamini nasıl alınmalı? Geleneksel ve lipozomal C vitamini arasındaki fark nedir?

17.11.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Covid-19 savaşçısı C vitamini nasıl alınmalı? Geleneksel ve lipozomal C vitamini arasındaki fark nedir?

Covid-19'a karşı en etkili vitaminlerden biri olan C vitamini nasıl alınmalı? C vitaminini geleneksel yolla mı yoksa dil altından mı almalıyız?

Covid-19 ile savaşan C vitamini, tüketmemiz gereken vitaminlerin başında geliyor. Peki C vitaminini nasıl tüketmeliyiz? Geleneksel yolla mı yoksa yoksa doğrudan kana karışan dil altından alınan lipozomal şekilde mi almalıyız?

Yüksek miktarda geleneksel C vitamini sindirilmesi, kanda ve organizmada daha fazla vitamin olması anlamına gelmeyebilir. Bu durum, organizmanın geri kalanına yeniden dağıtmak için bağırsakların belirli bir süre içinde emebildiği sınırlı miktarlarda C vitamini ile açıklanmaktadır (bu durum bağırsak toleransı olarak bilinir). Bağırsak tarafından emilemeyen fazla C vitamini idrarda ve daha düşük oranda dışkıda atılır.

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C VİTAMİNİ DOZUNDA KULLANILMALI

Ayrıca, C vitamininin kendisi toksik olmasa da çok yüksek dozda geleneksel C vitamini almak ishal ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilir. Bağırsaklar, kandaki C vitamini konsantrasyonunu düzenleyen bir bariyer görevi görür ve buna bağlı olarak geleneksel C vitamininin etkinliğini sınırlar.

LİPOZOMAL C VİTAMİNİNİN AVANTAJLARI

  • Dil altından alınan jel şeklindeki C vitamini, hızlı dil altı emilimi ile kana geçiş sağlayarak neredeyse anında etki gösteriyor.
  • Geleneksel oral C vitamini ile doz arttıkça emilim azalır. Ancak, dil altından oral yolla alınan C Vitamini, doğrudan kana karıştığı için daha etkilidir.
  • Renklendirici veya koruyucu madde yoktur.
  • Yüksek C vitamini dozlarına bağlı ishal veya sindirim bozukluklarına neden olmaz.
  • Doğrudan hücreler içinde salınan daha yüksek C vitamini konsantrasyonunu takiben lipozomal C vitamininin geliştirilmiş etkisi ortaya çıkar.
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