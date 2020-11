Covid-19 savaşçısı C vitamini nasıl alınmalı? Geleneksel ve lipozomal C vitamini arasındaki fark nedir?

Covid-19 ile savaşan C vitamini, tüketmemiz gereken vitaminlerin başında geliyor. Peki C vitaminini nasıl tüketmeliyiz? Geleneksel yolla mı yoksa yoksa doğrudan kana karışan dil altından alınan lipozomal şekilde mi almalıyız?

Yüksek miktarda geleneksel C vitamini sindirilmesi, kanda ve organizmada daha fazla vitamin olması anlamına gelmeyebilir. Bu durum, organizmanın geri kalanına yeniden dağıtmak için bağırsakların belirli bir süre içinde emebildiği sınırlı miktarlarda C vitamini ile açıklanmaktadır (bu durum bağırsak toleransı olarak bilinir). Bağırsak tarafından emilemeyen fazla C vitamini idrarda ve daha düşük oranda dışkıda atılır.

C VİTAMİNİ DOZUNDA KULLANILMALI

Ayrıca, C vitamininin kendisi toksik olmasa da çok yüksek dozda geleneksel C vitamini almak ishal ve diğer sindirim sorunlarına neden olabilir. Bağırsaklar, kandaki C vitamini konsantrasyonunu düzenleyen bir bariyer görevi görür ve buna bağlı olarak geleneksel C vitamininin etkinliğini sınırlar.

LİPOZOMAL C VİTAMİNİNİN AVANTAJLARI