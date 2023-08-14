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Covid-19'un yeni varyantı Eris, yükseliyor! 51 ülkeye yayıldı... İşte en çok görülen belirtileri!

14.08.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya ağır yaralı olarak ayrıldığı koronavirüs pandemisi sonrası yeni bir virüsün kıskacında. Koronavirüsün bir varyantı olan Eris, şimdiden 51 farklı ülkede yayılım gösterdi. Uzmanlar Eris varyantı hakkında çok kritik açıklamalarda bulundu. İşte bütün detaylar!

Covid-19'un yeni varyantı Eris, yükseliyor! 51 ülkeye yayıldı... İşte en çok görülen belirtileri!

Koronavirüsün Omicron varyantının bir alt türü olan Eris varyantı gün geçtikçe yayılımını genişletiyor.

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AŞI YOLDA

Reuters'ın haberine göre, Eris varyantı için bilim insanları yeni bir aşı üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Grip aşısı gibi karşılanması beklenen aşının koronavirüs aşısına oranla daha az rağbet görmesinden endişe ediliyor. Aşı ABD'de ilk kullanıma sunulduğunda 240 milyon kişi aşı olmuştu. Bu sayı yıllar geçtikçe azalmıştı.

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CVS Health isimli sağlık hizmeti sağlayıcısı ve eczanelerin Eris varyantı için geliştirilecek aşının dağıtımına önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.

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AŞIYA İNANÇ AZALDI

Kaiser Family Foundation isimli organizasyonunun anket direktörü Ashley Kirzinger, koronavirüs aşılarına olan güvenin zedelendiğini belirtti. Aşılar hakkında insanlarda çekimserlik ve şüphecilik eğilimlerinin arttığını ifade eden Kirzinger, aşılanan insanların virüsten korunduklarını düşünmediklerini söyledi.

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Yakın zamanda ortak aşı geliştiren Pfizer ve BioNTech'in de yakın zamanda kurumlarında işten çıkarmaların yaşanabileceğini açıklamasının ardından aşıların yapılması konusunda belirsizlik havası hakim.

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Geçen yıl Pfizer ve Moderna'nın aşı satışlarının dünya çapında 56 milyar dolar gelir elde ettiğini, bu sene için ise bu rakamın 20 milyar dolar civarlarında olması beklendiği ifade edildi.

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ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ

Omicron varyantının bir alt türü olan Eris varyantının da belirtileri Omicron gibi olabiliyor.

En büyük belirtisi olarak boğaz ağrısı gösteriliyor. Yutkunma ve konuşma sırasında boğazda hissedilen bir ağrı veya acı Eris varyantının en önemli belirtisi konumunda. Öte yandan boğaz kuruluğu ve kızarıklık da belirtiler arasında.

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Öte yandan uzmanlar, Eris varyantının belirtilerini; burun akıntısı, hapşırmak ve öksürmek olarak sıralıyor.


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