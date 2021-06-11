Covid aşısı: G7 liderlerine 'Aşıları paylaşın, teliften vazgeçin' çağrısı

Berkeley, İngiltere'nin Cornwall bölgesinde bir araya gelen G7 liderlerine daha fazla aşı bağışında bulunmaları çağrısı yaptı, dünyada aşının adil paylaşımı amacıyla oluşturulan Covax ittifakının en az 2,5 milyon doz sipariş verdiğini ancak bu aşıların yıl sonuna doğru ve 2022 içinde geleceğini hatırlattı.

Ancak küresel aşı ittifakı Covax'ın eş başkanı Seth Berkeley, bu miktarların salgını durdurmak için yetersiz olacağını ve yeni Covid varyantlarının yayılmasından önce yetişemeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüsle mücadele hamlesine 500 milyon Pfizer aşısı bağışlayarak başlanacağını açıklamasından birkaç saat sonra da Boris Johnson ülkesinin de 100 milyon doz aşı bağışı yapacağını bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün ülkesinde 3 günlük bir zirve için bir araya gelen G7 liderlerinin yoksul ülkelere, önümüzdeki yıl toplam 1 milyar doz aşı bağışlama konusunda anlaşacağı beklentisini dile getirmişti.

Berkeley BBC'ye bunun yanısıra aşı ihracatından kaçınılması gerektiğini, bunun aşı üretimini de hızlandıracağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 konusundaki özel görevlisi Dr. David Nabarro da aşı bağışının bir hayır faaliyeti olarak sunulmaması gerektiğinin altını çizerek, G7 liderlerine salgını küresel bir problem olarak belirlemeleri çağrısı yaptı ve dünyadaki herkesin aşılanmasının varlıklı ülkelerin de çıkarlarının gereği olduğunu söyledi.

'Telif haklarından vazgeçin'

Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerinden oluşan G7 grubunun zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere Başbakanı Johnson'un açıkladığı 1 milyar doz aşı bağışı hedefini eleştiren sadece Covax değil.

Aşılama için kampanya yürüten bazı başka gruplardan da "okyanusda damla gibi" eleştirisi geldi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyada yaklaşık 4 milyar insanın aşı konusunda Covax'a bağımlı olduğunu açıkladı.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı dünyada şu ana kadar yaklaşık 3,9 milyon insanın ölümüne yol açtı ve küresel ekonomiye büyük zarar verdi. Salgın 2019'da ilk olarak Çin'de ortaya çıktığından beri 210 ülkeye yayıldı.