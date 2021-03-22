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Covid aşısı: Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de güvenli bulundu

22.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin yanı sıra Şili ve Peru'dan da insanların katıldığı 32 bin kişiyi içeren 3. faz çalışmasında, aşının Covid-19 belirtilerini önlemde yüzde 79, ölümleri engellemede yüzde 100 başarılı olduğu görüldü. Son dönemde bazı ülkelerde endişe yaratan aşının kanda pıhtılaşma yarattığına dair hiçbir bulgu görülmedi.

Covid aşısı: Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de güvenli bulundu

Oxford-AstraZeneca aşısı ABD'de yapılan denemelerde güvenli bulundu. ABD'nin yanı sıra Şili ve Peru'dan da insanların katıldığı 32 bin kişiyi içeren 3. faz çalışmasında, aşının Covid-19 belirtilerini önlemde yüzde 79, ölümleri engellemede yüzde 100 başarılı olduğu görüldü.

Son dönemde bazı ülkelerde endişe yaratan aşının kanda pıhtılaşma yarattığına dair hiçbir bulgu görülmedi.

Geçen hafta çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesi aşıyı uygulamayı durdurmuş, Avrupa İlaç Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) incelemelerinin ardından aşı olanlardaki pıhtılaşma oranının aşı olmayanlardakine benzer çıktığı açıklanmıştı.

Rochester ve Columbia Üniversitelerinin sonuçlarını açıkladığı 3. faz çalışması, aşının 65 yaş üzerindeki insanlarda kullanımına onay vermeyen ülkelerdeki durumu da değiştirebilir.

Bazı ülkeler, 65 yaş üstü kullanıma dair yeterince deney yapılmadığı gerekçesiyle aşıyı o yaş grubuna uygulamıyor.

ABD'deki 3. faz çalışmasına katılan 32 bin kişinin yaklaşık beşte biri 65 yaş üzeri gruptandı.

Dört hafta arayla iki doz aşı yapılan bu insanlarda koruyuculuk oranı, gençlerdekiyle aynı çıktı.

Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de her gün yüz binlerce kişiye uygulanıyor.

Fakat ABD'deki son denemeler, aşının 1-2 ay içinde ülkede onay alması için önemli.

ABD bugüne kadar yalnızca üç aşıya; Pfize-BioNTech, Moderna ve Janssen'in aşılarına onay verdi.

Aşıyı üreten ekipten Prof. Sarah Gilbert, "Bugüne kadar deney yapılan farklı ülkelerde, farklı yaş gruplarında aşının Covid-19'a karşı koruyuculuğu yüksek çıktı. Bunun, aşının daha yaygın kullanımına ve pandeminin sonlanmasına hizmet etmesini umuyoruz" dedi.

Prof. Gilbert, çok sayıda kişiye aşı yapıldıktan sonra bazı kişilerin hastalanmasının normal olduğunu, bu hastalıkların aşıdan kaynaklandığını gösteren bir sonuç olmadığını söyledi ve ekledi:

"İnsanları olabildiğince hızlı bir şekilde korumaya başlamamız lazım. Bu aşı hayat kurtarıyor."

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