Covid: Avrupa Birliği turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarını hangi koşullarla kaldıracak?

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birlik tarafından onaylanan aşıların her iki dozunu da yaptıran ve vizesi bulunan turistlere yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda anlaştı. Bu şartları yerine getiren üçüncü ülke vatandaşları, önümüzdeki aydan itibaren kısıtlamalardan etkilenmeden AB ülkelerine seyahat edebilecek.

Turizm sezonu öncesi AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilen, seyahat kısıtlamalarının yumuşatılması önerisinin ardından, "AB Covid seyahat sertifikası" konusunda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Salı günü Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu toplantılarının ardından, bugün de Brüksel'de AB Büyükelçileri, hafta sonuna kadar netleşmesi beklenen Covid seyahat düzenlemesini ele aldı.

AB üyesi ülkelerin temsilcileri, koronavirüse karşı her iki doz aşıyı da yaptırmış kişilerin, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmasını benimsedi.

Birliğin ilaç düzenleyicisi kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşıları yaptırmış ve vize almış üçüncü ülke vatandaşları, önümüzdeki aydan itibaren AB ülkelerine sorunsuz seyahat edebilecek.