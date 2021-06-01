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Covid: Dünyada hastalık sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

01.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Covid: Dünyada hastalık sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

Koronavirüs salgını ilk kez 2019'un Aralık ayı sonunda Çin'in Vuhan kentinde görülmüştü.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 1 Haziran 2021 itibarıyla dünyada koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı. Toplam vaka sayısı da 170 milyonu geçti.

Aşağıdaki harita, dünya genelindeki durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını gösteriyor (Rakamlar 1 Haziran'a ait).

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Koronavirüs

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