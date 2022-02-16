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Covid geçirdikten sonra hayatı karardı! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

16.02.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralyalı eski muhabir Charlotte Mortlock, tedavisinin ardından negatif çıkan testiyle birlikte hayatına kaldığı yerden devam edebileceğini düşünüyordu. Ancak, akıllı saatinin verdiği uyarılar sonucu doktora giden Mortlock, 'Uzun Covid' semptomunu yaşadığını ve muhtemelen ömür boyu bu semptomlarla yaşayacağını öğrendi.

Covid geçirdikten sonra hayatı karardı! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Avustralyalı eski muhabir Charlotte Mortlock, geçtiğimiz ay geçirdiği koronavirüs sonrasında kalbinin eskisine nazaran daha hızlı çarptığını fark etmeye başladı. Üzerine kullandığı akıllı saatinin verdiği uyarıları göz önüne alarak doktora giden eski muhabir, hayatının şokunu yaşadı.

UZUN COVID NE KADAR SÜRER?

Uyku takibi, kandaki oksijeni ve kalp atışını takip eden akıllı saati sayesinde vücudunda bazı şeylerin olması gerektiği gibi gitmediğini fark eden kadın soluğu doktorda aldı.

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Covid testi negatif çıktığından beri nabzının yüksek attığını fark eden kadın, doktorunun bu semptomlara karşı çeşitli testler yaptığını belirtti. Uzun covid tanısı konulan kadında bu semptomların daha ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

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Hızlı atan nabzını kontrol altına alabilmek için kahve içmeyi bıraktığını söyleyen kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Charlotte Mortlock’un paylaşımının altına birkaç kişi, Covid aşısını aldıktan sonra benzer semptomları olduğunu yazdı.

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Doktorlar, koronavirüs geçiren bazı kişilerin uzun covid adı verilen semptomları gösterebileceğini belirtmişti.

UZUN COVID NEDİR?

İngiltere'de sağlık çalışanlarına yönelik kılavuzda, hafif ya da ağır olsun, Covid semptomlarının enfeksiyon başladıktan 12 hafta sonra bile devam etmesi ve başka bir sebep bulunmaması halinde uzun Covid tanısı konabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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